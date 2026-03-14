Una zamorana pierde su negocio tras pagar "religiosamente": "Hunden a mis hijos, pero también el emprendimiento rural"

"Es una tremenda injusticia hacia una mujer sola que quiere seguir emprendiendo en el pueblo". Detrás de esta frase pronunciada por Patricia García Gómez se esconde el drama de una zamorana que en cuestión de días verá previsiblemente ejecutado el desalojo del hotel rural que erigió hace ya 15 años en la localidad de Villarrín de Campos. Todo pese a haber pagado "religiosamente" y con el peligro añadido de perder la vivienda familiar en la que residen dos de sus tres hijos, todos ellos menores de edad.

La separación y un cambio de entidad sembraron el germen de lo que no duda en calificar como violencia económica y que derivó en una adjudicación en primera subasta por parte de BuildingCenter del establecimiento "Lagunas del Villardón". El inmueble, una antigua panera inicialmente tasada en 109.000 euros, terminó en manos de la filial inmobiliaria de CaixaBank por apenas 37.000, cifra que triplicaron en la nueva oferta lanzada a su antigua propietaria para recuperar su negocio. La cantidad asciende a los 120.000 euros.

El proyecto emprendido junto a su entonces pareja arrancó en junio de 2011 con la fórmula de un centro de turismo rural, si bien el cambio de situación sentimental marcó el inicio de una asfixia económica que sorteó a base de sacrificios personales y pese al "abuso" y las continuas amenazas de no renovar la cuenta de crédito. Todo con tres niños a su cargo que entonces contaban con entre 6 años y 7 meses de edad.

Decidida a continuar, ya sola, al frente de un negocio erigido como ejemplo de coliving turístico en pleno corazón de la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila, Patricia apostó por trasladar las cuotas a otro banco en busca de una mayor tranquilidad que, paradójicamente, se tornó en unas mensualidades que superaban las iniciales. "Me hicieron una tasación malísima" (60.000 euros por debajo de la fijada por su anterior entidad) lo que se sumó a todo tipo de servicios adicionales (teléfono, alarma, incluso seguros de vida asociados) no requeridos por su parte.

"Hunden a mis hijos, pero también el emprendimiento rural"

Un "sinsentido" que resume aclarando que, de haberse quedado con su anterior entidad financiera, ya habría liquidado su deuda. "Este año habría terminado de pagar el préstamo de Caja España y ahora mismo puedo perderlo todo" al haber avalado con su residencia familiar.

El Covid puso la primera piedra de un largo y tortuoso camino que, por el momento, le obliga a vaciar su negocio antes de que el martes se dicte previsiblemente el lanzamiento del inmueble anexo a su propio domicilio. El Tribunal de Instancia de Villalpando ya suspendió cautelarmente la primera orden de desahucio fijada para el pasado 11 de febrero. La citación judicial apenas se pospuso dos meses hasta el 17 de febrero sin opción de aferrarse a la acreditación de vulnerabilidad.

El único retraso en los pagos llegó en plena pandemia, en abril de 2020: "Tardé en pagar cinco días la cuota y la pagué con intereses", matiza. Ante la difícil situación que el sector atravesaba, Patricia solicitó no renovar la cuenta de crédito de 25.000 euros para apostar por una línea ICO avalada por el Estado para sectores afectados por el cierre de actividad durante el confinamiento y las posteriores desescaladas. Una solicitud que nunca llegó a ser atendida, denuncia tras apuntar que fue ese el momento en el que "comenzaron a ponerme problemas" y "sin voluntad alguna" de negociación porque "me vieron indefensa del todo".

Lejos de amedrentarse, Patricia hacer su optimismo vital. "Voy a seguir adelante con hotel o sin él. La única diferencia es que me quitan una pieza del puzzle". El mayor pesar de esta emprendedora que inició su andadura profesional en Zamora ciudad para dar el salto a Tierra de Campos llega en el momento en el que piensa en el legado de sus hijos.

"Lo que me fastidia es que pierdan un patrimonio que su madre ha trabajado durante 11 años como una verdadera esclava". Añade que con esta decisión "una pequeña empresa rural desaparece" y con ella "hunden a mis hijos, pero también al emprendimiento rural".

Lejos de amedrentarse, Patricia hacer su optimismo vital y su experiencia personal para defender a otras mujeres afectadas por casos similares. Lo que hace dos años se convirtió en una lucha personal y en silencio por salvar su patrimonio y el de su familia se ha convertido en uno de los pilares de su Fundación Patricia Gómez, ideada para dar voz e impulso a proyectos que fomenten la conservación del patrimonio y la inclusión social con un enfoque especial en las mujeres víctimas de violencia económica.

"No me van a hundir ni a callar. Me niego en absoluto a dejar que la gente trague con estas injusticias", concluye.