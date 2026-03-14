Tábara apoya la continuidad de la residencia de Los Tres Árboles: "Siempre nos tendréis a vuestro lado"

Sábado de reflexión en toda Castilla y León y de agradecimiento en Tábara, donde la Plataforma por una Sanidad Pública Digna en la Zona Básica de Salud ha mostrado su apoyo a los sindicatos que trabajan para garantizar la continuidad de la residencia de Los Tres Árboles en la ciudad de Zamora.

"Siempre nos tendréis a vuestro lado". Con esta frase la plataforma vecinal se ha dirigido este sábado, día habitual de sus concentraciones por la sanidad pública, para agradecer Comisiones Obreras y UGT "su esfuerzo para el mantenimiento de los servicios públicos en Castilla y León, especialmente en Zamora, donde la sociedad es muy longeva".

Unas palabras que se producen un día después de que los sindicatos hayan registrado más de 2.000 firmas de zamoranos apoyando la continuidad de la residencia pública ante la necesidad de aumentar el número de plazas para residentes. Los sindicatos recordaron esta semana que Zamora precisa “como mínimo” otra residencia pública con dos motivos claros: "El primero, para reducir la larga lista de espera para acceder a una plaza pública y, en segundo lugar, para para fijar población con la creación de puestos de trabajo en estas residencias".

La plataforma vecinal recuerda que la población más dependiente constituye "los ejes fundamentales por los que nosotros llevamos luchando todos estos años y, lo seguiremos haciendo, salga quien salga elegido en las urnas mañana".

Precisan que la concentración de este sábado, en la que las pancartas por una sanidad digna en el medio rural se han mantenido, "no es un acto electoral de este sábado de reflexión, ni muchísimo menos, pues de todos es sabido que lo llevamos haciendo cada sábado desde 2021, y lo seguiremos haciendo, hasta conseguir todos y cada una de nuestras reivindicaciones".