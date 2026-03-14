Sayago reivindica que la sanidad pública "no es un capricho, es una necesidad"

"Tenemos que ser realistas, pero firmes en lo que queremos, que no es un capricho es una necesidad". La reivindicación de una sanidad pública regresaba un sábado más al corazón de Sayago, esta vez con la vista puesta en las urnas que mañana decidirán los próximos cuatro años de Gobierno autonómico.

Los vecinos volvían a reunirse en los aledaños al centro de salud de Bermillo para aplaudir la aprobación en Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud con el objetivo de garantizar la prioridad de la gestión pública en la organización, previsión y administración de los servicios sanitarios.

El anteproyecto se fundamenta en estudios internacionales de 38 países de la OCDE y concluye "que no existe evidencia favorable hacia la privatización en términos de eficiencia, que los servicios públicos hacen un mejor uso de los recursos". Recuerdan además que la privatización se asocia "con una reducción de plantillas que puede erosionar la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema".

Por ello, llaman a ser firmes en unas reivindicaciones sanitarias que pasan por la llegada de la prometida unidad de ictus a Zamora: "Queremos que sea una realidad y no solo una promesa".

Los vecinos piden otorgar al personal sanitario el reconocimiento y respeto que se merecen mediante la contratación de profesionales "adecuadamente preparados que permitan asegurar un servicio digno". "Necesitamos los Médicos de Área, para sustituir en las bajas y vacaciones y en los descansos a sus compañeros", al igual que recuerdan la petición de eliminar la cita previa que interfiere en el acceso de la población más envejecida al sistema sanitario.