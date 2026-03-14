Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones en Castilla y LeónPedro Sánchez en Castilla y León: llama a la movilización de la izquierdaFeijoo en Castilla y León: arremete contra VoxAbascal en Castilla y León: las cosas van a cambiarAliste pidemejoras en el servicio de CorreosBajan los precios en Zamora en los primeros meses de 2026Detienen a un hombre con bolsas de "speed" en ZamoraResultados Elecciones Autonómicas Castilla y León
instagramlinkedin

Sanabria marca "goles solidarios" contra el cáncer infantil para apoyar la investigación

Los jugadores de la cantera del Sanabria colaboran en una campaña para recaudar fondos, que se destinarán a la investigación de la enfermedad en los niños

Varios niños del equipo posan con la pancarta de la campaña solidaria.

Varios niños del equipo posan con la pancarta de la campaña solidaria. / A. Saavedra

Araceli Saavedra

Data

Los jugadores de las categorías inferiores del Sanabria Club de Fútbol se han sumado a la campaña solidaria "Goles contra el cáncer infantil" impulsada por la Fundación "Unoentrecienmil.org" con el respaldo de la Federación Española de Fútbol.

Cada gol anotado en las competiciones se convierte en un donativo para la investigación del cáncer infantil. Cada niño recibía además un diploma por cada gol marcado. El club es quien hace entrega del donativo a la Fundación. El cáncer infantil es una enfermedad que cada año afecta a 1.600 niños y niñas en España.

Goles solidarios contra el cáncer

Jugadores y entrenadores colaboran en la iniciativa solidaria. / A. Saavedra

La investigación médica resulta clave para mejorar los tratamientos y aumentar las posibilidades de curación, así como para reducir los efectos secundarios a largo plazo. "Goles contra el Cáncer Infantil" cuenta con la participación de cientos de clubs de fútbol en toda España, que se suman de forma conjunta para trasformar los goles marcados en apoyo directo a la investigación.

Noticias relacionadas y más

La finalidad es además "transmitir a los jugadores que el fútbol base no se limita únicamente a los resultados, sino que también cumple una función educativa y social". "Solidaridad, compromiso y respeto" son los valores que se transmiten a los jugadores de la cantera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El juzgado autoriza el despido colectivo de los 28 trabajadores del Hotel Convento I en Coreses
  2. Los Caballeros Templarios alistanos conquistan siglos después la Casa de Zamora en Madrid
  3. Más robos en el medio rural de Zamora: los ladrones entran en tres viviendas de este pueblo
  4. Regresan los robos en domicilios, esta vez a estos pueblo de Zamora: la Guardia Civil intensifica su presencia
  5. Una ganadera de Zamora se libra de pagar una deuda de 465.306 euros gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad
  6. Una mujer de 85 años atropellada en Mombuey lleva 70 días con un cinturón pélvico: La cita quirúrgica no llega
  7. Alcañices cede parte de la Estación de Autobuses a Medio Ambiente
  8. Susto en La Bóveda de Toro: Un camión cargado de arena se hunde al pasar por una bodega subterránea

El “maridito” viajero

El “maridito” viajero

Una zamorana pierde su negocio tras pagar "religiosamente": "Hunden a mis hijos, pero también el emprendimiento rural"

Sanabria marca "goles solidarios" contra el cáncer infantil para apoyar la investigación

Agricultores zamoranos vuelven a las calles por la subida del precio del gasóleo y los fertilizantes

Los alistanos piden a Correos un servicio público de calidad y un trabajo digno para los Carteros

Los alistanos piden a Correos un servicio público de calidad y un trabajo digno para los Carteros

La directora del Instituto de Puebla de Sanabria recibe la Medalla al Mérito de Protección Civil por su colaboración en los incendios del verano

La directora del Instituto de Puebla de Sanabria recibe la Medalla al Mérito de Protección Civil por su colaboración en los incendios del verano

Ecologistas Zamora denuncia que la Junta "conculca" el derecho a presentar alegaciones a las plantas de biogás

Ecologistas Zamora denuncia que la Junta "conculca" el derecho a presentar alegaciones a las plantas de biogás

Farmacias de guardia en Aliste en marzo de 2026: calendario completo, horarios y direcciones

Farmacias de guardia en Aliste en marzo de 2026: calendario completo, horarios y direcciones
Tracking Pixel Contents