Sanabria marca "goles solidarios" contra el cáncer infantil para apoyar la investigación
Los jugadores de la cantera del Sanabria colaboran en una campaña para recaudar fondos, que se destinarán a la investigación de la enfermedad en los niños
Los jugadores de las categorías inferiores del Sanabria Club de Fútbol se han sumado a la campaña solidaria "Goles contra el cáncer infantil" impulsada por la Fundación "Unoentrecienmil.org" con el respaldo de la Federación Española de Fútbol.
Cada gol anotado en las competiciones se convierte en un donativo para la investigación del cáncer infantil. Cada niño recibía además un diploma por cada gol marcado. El club es quien hace entrega del donativo a la Fundación. El cáncer infantil es una enfermedad que cada año afecta a 1.600 niños y niñas en España.
La investigación médica resulta clave para mejorar los tratamientos y aumentar las posibilidades de curación, así como para reducir los efectos secundarios a largo plazo. "Goles contra el Cáncer Infantil" cuenta con la participación de cientos de clubs de fútbol en toda España, que se suman de forma conjunta para trasformar los goles marcados en apoyo directo a la investigación.
La finalidad es además "transmitir a los jugadores que el fútbol base no se limita únicamente a los resultados, sino que también cumple una función educativa y social". "Solidaridad, compromiso y respeto" son los valores que se transmiten a los jugadores de la cantera.
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