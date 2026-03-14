Un mapa interactivo conecta los recursos y servicios sociosanitarios de los municipios de Zamora

La Diputación de Zamora, en el marco del proyecto de cooperación transfronteriza Silver Jobs, continúa impulsando acciones orientadas a la población "Silver" con el objetivo de conectar municipios e infraestructuras clave. Uno de los recursos con mayor potencial en este ecosistema digital es el mapeado, articulado como herramienta estratégica para afrontar los retos del envejecimiento y la despoblación en el medio rural.

Este recurso, en forma de mapa interactivo, recopila información detallada sobre cada uno de los municipios de la provincia, poniendo especial atención en sus recursos y servicios municipales. La plataforma ofrece una visión global de las características de cada localidad, tales como infraestructuras, equipamientos y servicios disponibles, incorporando además un apartado específico dedicado a los recursos vinculados a la economía "Silver" y, de forma particular, a la red de servicios sociosanitarios.

En este sentido, se recoge información sobre residencias, centros de día o comunitarios y servicios de ayuda a domicilio presentes en los diferentes núcleos poblacionales. Estos elementos constituyen pilares fundamentales para fortalecer la empleabilidad local y mejorar la cobertura de atención a las personas mayores, permitiendo además identificar con mayor precisión la situación de cada municipio y sus oportunidades de mejora.

El mapeado de infraestructuras municipales contribuye, además, a la cooperación entre las diferentes administraciones, entidades locales y agentes sociales, desarrollando un modelo económico que fomenta la cohesión territorial, impulsa programas de formación profesional para generar empleo de calidad y refuerza las políticas públicas orientadas a los cuidados, el acompañamiento y los servicios de proximidad.

Mapa interactivo recursos municipales creado en el marco del proyecto Silver Jobs / Cedida

De esta forma, el proyecto Silver Jobs, cofinanciado por la Unión Europea a través del programa POCTEP, se afianza como una oportunidad de desarrollo para la provincia gracias a la "Silver Economy", consolidando un modelo de referencia en la innovación para el envejecimiento activo, combinando tecnología y conocimiento del territorio y mejorando la calidad de vida de las personas mayores en Zamora.

Recientemente, el proyecto Silver Jobs ha impulsado el Centro de Innovación Social (CIS) de La Granja de Moreruela, un espacio referente para la población sénior que ya está en plena operatividad y que apuesta por la atención sociosanitaria digital con tecnologías de última generación, como son los robots asistenciales y las diferentes soluciones de telemedicina preventiva y seguimiento digital, entre otras.

Este espacio, gestionado por la Diputación de Zamora y que cuenta con el soporte de socios como la Cámara de Comercio de Zamora, el Centro Asociado a la UNED en Zamora, la Cámara Municipal de Bragança, el Instituto Politécnico de Bragança (IPB) y la Fundación Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León (ISCSCYL), está abierto a cualquier persona de la provincia con el objetivo de promover la creación de un ecosistema de proximidad inteligente.

Un centro de formación que integra otras dos antenas territoriales en Benavente y Villalpando, conformando una sólida red territorial, y que refleja la apuesta decidida de la institución provincial por transformar los desafíos del envejecimiento y la despoblación en oportunidades reales de empleo, innovación y cohesión social.