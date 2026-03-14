Denuncian ante el Seprona trabajos en la parcela del proyecto de biogás de El Cubo que se vinculan a un muestreo del terreno

La Asociación Pueblos Sanos ha interpuesto una denuncia ante el Seprona por el inicio de trabajos en la parcela sobre la que se proyecta la construcción de una planta de biogás en el término municipal de El Cubo del Vino, unos trabajos que fuentes cercanas al proyecto vinculan a estudios previos de geotecnia para tomar muestras del suelo. La denuncia ante la unidad especializada de la Guardia Civil se ha formalizado al tener conocimiento de la presencia de vehículos y obreros en la zona.

Los trabajos objeto de liza han sido denunciados por la asociación que integra a vecinos de los pueblos de El Cubo de Tierra del Vino, Maderal, Cuelgamures, Fuentespreadas, Villamor y Argujillo al considerar que se han efectuado cuando "aún no ha concluido el procedimiento administrativo y, por lo tanto, no se ha concedido la Autorización Ambiental Integrada al proyecto".

En un comunicado remitido a los medios, consideran "sorprendente" que la empresa Biorig "se arriesgue a iniciar obras sin saber si el proyecto va a contar con la aprobación pertinente de la Junta de Castilla y León". La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental resolvió favorablemente la evaluación de impacto ambiental y el proyecto técnico el 16 de diciembre de 2026, resolución que la asociación solicitó ante la Junta que fuera revocada al considerar que "no se han tenido en cuenta aspectos urbanísticos o hídricos".

De esta forma, la asociación denuncia "graves irregularidades" que han hecho constar en las alegaciones al proyecto y que incluyen, entre otras, el planteamiento sobre un cauce intermitente del agua, el denominado "barranco del Hoyo" que, lamentan, continúa sin respuesta.

La asociación recuerda la denuncia formulada contra la empresa Norton Dos Ibérica que inició diferentes trabajos de movimiento de tierras y vallado en Peleas de Abajo, siendo finalmente condenada a una multa de 35.000 euros que se rebajó a los 21.000 tras admitir que inició la obra sin contar con la licencia.

Los trabajos: muestras del suelo

Fuentes cercanas al proyecto de la planta de biogás aseguran que los trabajos que se han realizado en la parcela de Cubo de Tierra de Vino no se corresponden "en ningún caso" con el inicio de obras de construcción de la planta, sino que se refieren a estudios previos de geotecnia para tomar muestras del suelo.

De esta manera, se desvinculan del caso mencionado por Pueblos Vivos ante lo ocurrido el pasado año en la localidad vecina de Peleas.

Estas labores denunciadas ante el Seprona se han alargado durante una semana, dándose por concluidas ayer viernes tras devolver la parcela en su estado original. Esas mismas fuentes aseguran que la construcción de la planta "no se iniciará en ningún caso hasta recibir la licencia de obra", tal y como establece la legislación.