La zona Básica de Salud de Aliste cuenta con ocho farmacias, un servicio vital para el medio rural

En una Zona Básica de Salud como la de Aliste que presta servicio 13 municipios diferentes, las farmacias y muy en particular sus licenciados, farmacéuticos y farmacéuticas juegan un papel fundamental en la vida cotidiana en los 63 pueblos que integra donde la mayor parte de la población pertenece a la tercera edad.

Personas que en la mayoría de los casos carecen de medio de transporte propio para acercarse a la farmacia que está, por norma general, donde la hay, en la cabecera del municipio. Por este motivo el servicio que prestan las farmacias en el medio rural es aún más vital.

Conocen con nombres y apellidos a los pacientes por el trato diario que tienen con ellos

Cada día de consulta medica, de lunes a viernes, en los pueblos los propios profesionales encargados de las farmacias se encargan de ir a recoger las recetas por la mañana y a llevárselas por la tarde. En algunos casos incluso llevándoselas a casa cuando se trata de personas dependientes o que no se valen por si mismas. Un trato cercano y un servicio de cercanía que agradecen los usuarios pues cada farmacéutico y farmacéutica conocen personalmente con nombre y apellidos a los pacientes a través del trato diario que tiene con ellos.

FARMACIAS EN LA ZONA BÁSICA DE SALUD DE ALISTE Gallegos del Río (Yolanda Jambrina Sánchez) Rabanales (Manuel Arroyo Laso) Figueruela de Arriba (Rubén Darío Tenorio Sanabria) Alcañices (José Domingo Calvo Rodríguez) Fonfría (María Paz Gallego Rodríguez) San Vitero (Mari Mar Rívas Ceacero) Trabazos (Enrique Macías Hernández) Mahíde (Irene Hernández Píriz)

En 1896 solo había un boticario para atender a Aliste y Tras osMontes y cobraba un alquer de centeno por familia al año

En 1896 solo había un profesional para atender a toda la comarca de Aliste en España y a la región de Tras os Montes en Portugal y cobraba a razón de un alquer de centeno al año a cada familia.

¿Cuál es la farmacia más antigua de Aliste?

La farmacia rural alistana con más antigüedad es la que regenta actualmente en la Plaza Mayor de Alcañices José Domingo Calvo. El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes concedía en 1908 el título de Licenciado en Farmacia a José Calvo Casado, que a la postre sería el primer farmacéutico de Alcañices y de Aliste.

Farmacia Calvo, en Alcañices / Ch. S.

En los años treinta del siglo XX llegaron a convivir en Alcañices a la vez hasta tres farmacias diferentes: la de César España, que estaba ubicada en lo que hoy conocemos como “Los Toriles”, la de José Calvo Casado, que pervive aún hoy en el mismo lugar, y la de Huidobro que estaba por debajo del actual Bazar Paulino. Eso sí, eran las únicas tres de la comarca alistana. En aquella época solo Alcañices tenía 1.569 habitantes en 1930 y 1.598 en 1940.

En los años 60 se mantenían dos farmacias, la de Cayetano Calvo Leal y la de Enrique Mayor junto a la desaparecida zapatería de Manuel Dacosta. Es pues la Farmacia Calvo con ya tres generaciones diferentes al frente (José, Cayetano y José Domingo) la más histórica de Aliste que lleva ya prestando servicio alrededor de 117 años

LA OPINIÓN DE ALISTE ofrecerá a partir de ahora para información muy en particular de los alistanos y alistanas y de quienes visitan la zona de las farmacias de guardia en los servicios diurnos (de 10 a 22 horas) y en los nocturnos (desde las 22 a las 10 horas del día siguiente) con vistas facilitar el servicio a aquellas personas que lo necesiten.