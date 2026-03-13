La subida del gasóleo costaría 5 millones de euros al campo zamorano en solo dos meses: "Nos están machacando"

El daño ya está hecho, pero el alcance real del mismo está por ver. "Dependerá de lo que dure la guerra; de momento los agricultores y ganaderos ya estamos sufriendo una subida especulativa del gasóleo y los fertilizantes que no podemos consentir", advierte Lorenzo Rivera, presidente de COAG Zamora.

Esta organización ya pone negro sobre blanco el impacto de la crisis en Oriente Medio en el sector primario, elevando a 5 millones de euros el sobrecoste que tendrán que asumir los agricultores y ganaderos zamoranos durante los meses de marzo y abril, sobre la base de una subida del gasóleo de 0,35 euros por litro. Y sigue al alza.

Una cuantía calculada con los datos de consumo de gasóleo B en Zamora que, teniendo en cuenta los últimos diez años, alcanza un promedio de 13,6 millones de litros. COAG interpreta que la actual subida del 41% en el precio del gasóleo agrícola, "solo" se justificaría si España obtuviera la mayor parte del petróleo del Golfo Pérsico. "Sin embargo, España importa entre el 75 y el 83% de su crudo sin pasar por el Estrecho de Ormuz", señalan. Un informe de la organización agraria revela que las importaciones proceden de países como Estados Unidos (entre el 22 y el 25%), Nigeria (entre el 12% y el 15%), México (entre el 8% y el 10%) y otros como Angola, Brasil y Libia (entre el 20 y el 30%); solo entre el 17% y el 20% depende de su paso por Ormuz.

Esto lleva a la conclusión de que las empresas distribuidoras están repercutiendo en el agricultor "un sobrecoste por existencias que ya tenían en almacén y que adquirieron a precio anterior al conflicto con Irán".

Especulación

Además del carburante, preocupa la subida de precios de los fertilizantes en los meses de mayor consumo por las labores agrarias. Sobre todo se están viendo afectados los nitrogenados, con incrementos del 27%; a mayor proporción de nitrógeno más efecto tiene sobre el precio. "Hay que tirar fertilizantes de nitrógeno en muchas tierras donde no se ha podido entrar por las lluvias. Estamos en los meses de máximo consumo y ya nos están machacando", alerta Rivera.

En ese contexto, la organización agraria denuncia subidas especulativas teniendo en cuenta los datos del comercio exterior que sitúan a Marruecos, Argelia, Egipto y Rusia como los mayores proveedores de fertilizantes nitrogenados para el campo español. De nuevo "el agricultor está pagando una prima de guerra por un conflicto que no afecta directamente a su cadena de suministro real de fertilizantes", precisa la organización.

Según el estudio de COAG, el incremento del precio de gasóleo y de los fertilizantes en una explotación agrícola de 150 hectáreas de cereal "supondrá un sobrecoste de 9.000 euros". Datos "inasumibles" para un sector "muy castigado" que viene acarreando las consecuencias de la guerra de Ucrania con la subida de insumos y se enfrenta a un escenario no menos preocupante.

Protestas

En este escenario se plantea una nueva manifestación, en unidad de acción de las cuatro organizaciones agrarias de Castilla y León –COAG, Asaja, UPA y UCCL–, el miércoles 18 de marzo en Valladolid, desde la Delegación del Gobierno hasta la Consejería de Agricultura. "Ahora se trata de concretar las ayudas para el campo y que no se piensen que vamos consentir que nos despachen con 20 euros por hectárea como cuando estalló la guerra de Ucrania. No. Aquí hay datos concretos. Todos los años se solicita la devolución del impuesto especial de hidrocarburos, con los litros que hemos consumido los profesionales, y esos datos están controlados. Y lo mismo con los fertilizantes, porque se puede hacer un cálculo de la media por hectárea. Con arreglo a eso y a la subida que tengamos que soportar hasta que dure la guerra, que se compense de forma justa a los agricultores y ganaderos. Queremos un reparto justo de las ayudas con arreglo al consumo que cada uno tenemos en nuestras explotaciones", argumenta Lorenzo Rivera.

COAG ha reclamado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abra una investigación de oficio sobre las prácticas de fijación de precios en la distribución de gasóleo y fertilizantes agrícolas, que el Gobierno active mecanismos de seguimiento y control de márgenes en la cadena de distribución de insumos energéticos al sector agrario y que la Comisión Europea "active los mecanismos de alerta temprana del mercado energético y agrícola".