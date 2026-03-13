Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La retirada del camión hundido en La Bóveda no afecta a otras estructuras

El Ayuntamiento corta la calle hasta la reparación del daño tras hundirse un vehículo pesado

I. G.

El Ayuntamiento de La Bóveda de Toro ha cortado al tráfico la calle Comuneros, donde el pasado miércoles se hundió parcialmente un camión cargado de arena al ceder el firme en una zona donde hay una bodega subterránea.

Tras una larga espera de más de doce horas, el vehículo cargado de arena que se dirigía a descargar en una obra, era levantado hacia las diez de la noche, dando por terminada la operación. Para ello, hubo que trasladar una grúa de grandes dimensiones que asegurara con éxito el proceso sin que se vieran afectadas otras estructuras. Finalmente pudo rescatarse el camión evitando que se hundiera más en la bodega particular afectada por el suceso y sin mayores consecuencias, como ha precisado la alcaldesa, María Jesús Riesco.

Ahora la calle Comuneros ha quedado cortada hasta que se repare el boquete, colocando un vallado de seguridad y "estaremos pendientes por si hay más derrumbes" apunta la alcaldesa, quien se congratula de que "todo haya quedado en un susto, sin daños personales para el camionero ni vecinos".

