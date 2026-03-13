La retirada del camión hundido en La Bóveda no afecta a otras estructuras
El Ayuntamiento corta la calle hasta la reparación del daño tras hundirse un vehículo pesado
I. G.
El Ayuntamiento de La Bóveda de Toro ha cortado al tráfico la calle Comuneros, donde el pasado miércoles se hundió parcialmente un camión cargado de arena al ceder el firme en una zona donde hay una bodega subterránea.
Tras una larga espera de más de doce horas, el vehículo cargado de arena que se dirigía a descargar en una obra, era levantado hacia las diez de la noche, dando por terminada la operación. Para ello, hubo que trasladar una grúa de grandes dimensiones que asegurara con éxito el proceso sin que se vieran afectadas otras estructuras. Finalmente pudo rescatarse el camión evitando que se hundiera más en la bodega particular afectada por el suceso y sin mayores consecuencias, como ha precisado la alcaldesa, María Jesús Riesco.
Ahora la calle Comuneros ha quedado cortada hasta que se repare el boquete, colocando un vallado de seguridad y "estaremos pendientes por si hay más derrumbes" apunta la alcaldesa, quien se congratula de que "todo haya quedado en un susto, sin daños personales para el camionero ni vecinos".
Suscríbete para seguir leyendo
- Un pueblo del oeste zamorano planta cara a la despoblación y sube en un año casi medio centenar de vecinos
- Más robos en el medio rural de Zamora: los ladrones entran en tres viviendas de este pueblo
- Regresan los robos en domicilios, esta vez a estos pueblo de Zamora: la Guardia Civil intensifica su presencia
- Una ganadera de Zamora se libra de pagar una deuda de 465.306 euros gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad
- El Santuario de la patrona de Sanabria, 'agraciado' con un décimo de Navidad depositado en el limosnero
- Una mujer de 85 años atropellada en Mombuey lleva 70 días con un cinturón pélvico: La cita quirúrgica no llega
- Alcañices cede parte de la Estación de Autobuses a Medio Ambiente
- Susto en La Bóveda de Toro: Un camión cargado de arena se hunde al pasar por una bodega subterránea