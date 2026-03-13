Más obras en carreteras de Zamora: la mejora de la travesía de Olmillos de Castro costará más de 47.000 euros
La Diputación adjudica los trabajos que se ejecutarán en un tramo de la carretera ZA-V-2418, con la intención de renovar el pavimento y reforzar la seguridad vial
Mejorar el estado del pavimento y reforzar la seguridad vial. Con estos objetivos, la Diputación de Zamora ha adjudicado a la empresa Exfamex, por un importe total de 47.797 euros, la ejecución de la obra denominada "Renovación del firme de la carretera ZA-V-2418, Travesía de Olmillos de Castro".
La institución provincial es la titular de la carretera ZA-V-2418 a su paso por la localidad de Olmillos de Castro, concretamente en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 5+760 y 6+200, donde se localiza la travesía del municipio.
En la actualidad, el pavimento presenta tramos discontinuos de mezcla bituminosa en caliente con un avanzado estado de envejecimiento, además de diversas reparaciones puntuales mediante bacheos y zanjas ejecutadas en hormigón para la canalización de servicios, lo que ha generado una superficie irregular.
La actuación prevista permitirá acondicionar el firme y dotar a la travesía de una superficie más uniforme, cómoda y segura para la circulación, mejorando al mismo tiempo la integración del vial en el núcleo urbano.
El plazo de ejecución de las obras será de dos meses, que comenzará a contar una vez que se formalice el contrato y se realice el correspondiente replanteo de la actuación.
