Más obras en carreteras de Zamora: la mejora de la travesía de Olmillos de Castro costará más de 47.000 euros

Mejorar el estado del pavimento y reforzar la seguridad vial. Con estos objetivos, la Diputación de Zamora ha adjudicado a la empresa Exfamex, por un importe total de 47.797 euros, la ejecución de la obra denominada "Renovación del firme de la carretera ZA-V-2418, Travesía de Olmillos de Castro".

La institución provincial es la titular de la carretera ZA-V-2418 a su paso por la localidad de Olmillos de Castro, concretamente en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 5+760 y 6+200, donde se localiza la travesía del municipio.

Tramo de la travesía que discurre por el núcleo urbano de la localidad. / Cedida

En la actualidad, el pavimento presenta tramos discontinuos de mezcla bituminosa en caliente con un avanzado estado de envejecimiento, además de diversas reparaciones puntuales mediante bacheos y zanjas ejecutadas en hormigón para la canalización de servicios, lo que ha generado una superficie irregular.

La actuación prevista permitirá acondicionar el firme y dotar a la travesía de una superficie más uniforme, cómoda y segura para la circulación, mejorando al mismo tiempo la integración del vial en el núcleo urbano.

El plazo de ejecución de las obras será de dos meses, que comenzará a contar una vez que se formalice el contrato y se realice el correspondiente replanteo de la actuación.