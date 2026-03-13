Multas de hasta 3.000 euros por las acometidas fraudulentas a la red de agua en este pueblo de Aliste

El Ayuntamiento de San Vitero (San Juan del Rebollar, El Poyo, San Cristóbal y Villarino de Cebal), cuya Corporación Municipal preside la alcaldesa, Laura Vanesa Mezquita, ha aprobado una nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación conjunta de los servicios municipales de suministro domiciliario de agua potable, alcantarillado y recogida de residuos sólidos urbanos (basura).

La nueva normativa, muy clara y concisa y que ya ha entrado en vigor al no haberse presentado alegaciones durante el periodo de exposición pública, se aplicará a partir del día 1 de enero de 2027. Serán sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, así lo establecen las nuevas normas, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades que soliciten o que, en su caso, resulten beneficiadas o afectadas por cualquiera de los servicios municipales de suministro de agua, alcantarillado y recogida de basura.

Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios beneficiarios de los servicios. Garantizar en cantidad y en calidad el suministro domiciliario de agua potable las 24 horas del día y los 365 días del año a todas las familias y en los cinco núcleos de población del municipio es la prioridad de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de San Vitero.

Se ha fijado una cuota fija de 8 euros semestrales por la disponibilidad del servicio. La cuota variable de consumo por su parte fomentará el uso eficiente y penalizará el derroche de agua.

Vanesa Mezquita, alcaldesa de San Vitero. / Ch. S.

Se establece un primer tramo de consumo mínimo básico de hasta 30.000 litros en medio año y cada metro cúbico se abonará solo a 16 céntimos de euro. El consumo estándar va de 31 a 60 metros cúbicos, que se pagará el doble: 30 céntimos. Se considerará ya consumo alto de 61 a 100 metros cúbicos con coste de 50 céntimos. A partir de los 100.000 litros se catalogará como un consumo excesivo y derrochador y cada metro cubico costará un euro.

En cuanto al consumo no doméstico, es decir, industrial y comercial, los primeros 60.000 litros se pagarán a 20 céntimos por metro cúbico, de 61 a 120 a 40 y de 121 en adelante a 60 céntimos de euro.

La licencia de acometida tendrá un coste de 250 euros (coste del contador) y la acometida (obras) 15 euros por metro lineal de ejecución. Se establece la obligación de la instalación de los contadores de agua en suelo público, con un registro con llave de corte, de manera que sea legible desde la vía pública, a cargo del usuario.

Quienes incumplan esta obligación se le facturará a razón de 150 euros por cada lectura durante las dos que se realizan al año, sin perjuicio de las sanciones a las que diera lugar. En todos aquellos contadores que haya instalado el Ayuntamiento y, por lo tanto, sean de su titularidad, se les aplicará una cuota por importe de 2 euros al semestre en concepto de amortización y mantenimiento de ellos y de su reparación y sustitución en el caso de averías.

Alcantarillado y basura

En lo referente a la tasa por la red de alcantarillado (saneamiento de aguas residuales) habrá de abonarse una primera cuota inicial de 150 euros por enganche a la red, más 20 euros anuales repartidos en dos pagos individuales semestrales de 10 euros cada uno.

El servicio de recogida, transporte y reciclado de residuos sólidos urbanos que presta en el municipio la mancomunidad de Servicios "Tierras de Aliste", las viviendas pagarán una cuota semestral de 30 euros, las naves y ganaderías 5 y los locales comerciales 40 euros (tarifa diferenciada por generación de residuos).

Como infracciones muy graves se establecen desde el enganche o la acometida fraudulenta a las redes municipales tanto de agua como de alcantarillado, la alteración o manipulación del contador o de las instalaciones para evadir la medición o el pago y el uso del agua de suministro domiciliario para fines distintos a los autorizados. Las multas que podrá imponer el Ayuntamiento de San Vitero oscilan desde los 601 a 3.000 euros.

En el caso concreto de detección de una acometida fraudulenta, el infractor deberá abonar la multa correspondiente, además de una facturación retroactiva estimada y la cuota fija máxima establecida para un contador de su categoría y calibre.

Las infracciones leves se multarán hasta con 100 euros y las sanciones por infracciones tipificadas como graves se situarán entre los 151 y los 600 euros.