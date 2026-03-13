Farmacias de guardia en Aliste en marzo de 2026: calendario completo, horarios y direcciones

Los vecinos de la comarca de Aliste ya pueden consultar el calendario oficial de farmacias en servicio de urgencia durante marzo de 2026, publicado para esta zona de Zamora. El cuadrante establece turnos de día, de 10.00 a 22.00 horas, y de noche, de 22.00 a 10.00 horas del día siguiente, con la misma oficina farmacéutica asignada en ambas franjas de cada jornada.

El servicio se reparte este mes entre boticas de Rabanales, Figueruela de Arriba, Alcañices, Fonfría, San Vitero, Trabazos y Mahide, de acuerdo con la planificación oficial difundida para Aliste. El documento precisa además que se presta como Servicio de Urgencia Localizada, conforme a la resolución vigente.

A continuación, puede consultarse el listado completo de farmacias de guardia en Aliste en marzo de 2026, con el día correspondiente, el horario de atención y la dirección de cada establecimiento.

Listado de farmacias de guardia en Aliste en marzo de 2026

Horario en todos los casos:

Diurno: 10.00 a 22.00 horas

Nocturno: 22.00 a 10.00 horas del día siguiente

1 de marzo

Farmacia de Manuel Arroyo Laso

Rabanales — C/ Carretera Bercianos, s/n.

2 de marzo

Farmacia de Rubén Darío Tenorio Sanabria

Figueruela de Arriba — La Fuente, s/n.

3 de marzo

Farmacia de José Domingo Calvo Rodríguez

Alcañices — Plaza Mayor.

4 de marzo

Farmacia de María Paz Gallego Rodríguez

Fonfría — Barrio Nuevo, 14.

5 de marzo

Farmacia de M.ª Mar Rivas Ceacero

San Vitero — Travesía Fuente, 0, 49523 San Vitero, Zamora.

6 de marzo

Farmacia de Rubén Darío Tenorio Sanabria

Figueruela de Arriba — La Fuente, s/n.

7 de marzo

Farmacia de Enrique Macías Hernández

Trabazos — C/ Nueva, 42.

8 de marzo

Farmacia de Irene Hernández Piriz

Mahide — C/ Bajo la Iglesia, s/n.

9 de marzo

Farmacia de Manuel Arroyo Laso

Rabanales — C/ Carretera Bercianos, s/n.

10 de marzo

Farmacia de Rubén Darío Tenorio Sanabria

Figueruela de Arriba — La Fuente, s/n.

11 de marzo

Farmacia de José Domingo Calvo Rodríguez

Alcañices — Plaza Mayor.

12 de marzo

Farmacia de María Paz Gallego Rodríguez

Fonfría — Barrio Nuevo, 14.

13 de marzo

Farmacia de M.ª Mar Rivas Ceacero

San Vitero — Travesía Fuente, 0, 49523 San Vitero, Zamora.

14 de marzo

Farmacia de Rubén Darío Tenorio Sanabria

Figueruela de Arriba — La Fuente, s/n.

15 de marzo

Farmacia de Enrique Macías Hernández

Trabazos — C/ Nueva, 42.

16 de marzo

Farmacia de Irene Hernández Piriz

Mahide — C/ Bajo la Iglesia, s/n.

17 de marzo

Farmacia de Manuel Arroyo Laso

Rabanales — C/ Carretera Bercianos, s/n.

18 de marzo

Farmacia de Rubén Darío Tenorio Sanabria

Figueruela de Arriba — La Fuente, s/n.

19 de marzo

Farmacia de José Domingo Calvo Rodríguez

Alcañices — Plaza Mayor.

20 de marzo

Farmacia de María Paz Gallego Rodríguez

Fonfría — Barrio Nuevo, 14.

21 de marzo

Farmacia de M.ª Mar Rivas Ceacero

San Vitero — Travesía Fuente, 0, 49523 San Vitero, Zamora.

22 de marzo

Farmacia de Rubén Darío Tenorio Sanabria

Figueruela de Arriba — La Fuente, s/n.

23 de marzo

Farmacia de Enrique Macías Hernández

Trabazos — C/ Nueva, 42.

24 de marzo

Farmacia de Irene Hernández Piriz

Mahide — C/ Bajo la Iglesia, s/n.

25 de marzo

Farmacia de Manuel Arroyo Laso

Rabanales — C/ Carretera Bercianos, s/n.

26 de marzo

Farmacia de Rubén Darío Tenorio Sanabria

Figueruela de Arriba — La Fuente, s/n.

27 de marzo

Farmacia de José Domingo Calvo Rodríguez

Alcañices — Plaza Mayor.

28 de marzo

Farmacia de María Paz Gallego Rodríguez

Fonfría — Barrio Nuevo, 14.

29 de marzo

Farmacia de M.ª Mar Rivas Ceacero

San Vitero — Travesía Fuente, 0, 49523 San Vitero, Zamora.

30 de marzo

Farmacia de Rubén Darío Tenorio Sanabria

Figueruela de Arriba — La Fuente, s/n.

31 de marzo

Farmacia de Enrique Macías Hernández

Trabazos — C/ Nueva, 42.

Con este calendario, los vecinos de Aliste pueden consultar con antelación qué farmacia presta el servicio de urgencia cada día de marzo, tanto en horario diurno como nocturno, en una organización que rota entre distintas localidades de la comarca para garantizar la atención farmacéutica durante todo el mes