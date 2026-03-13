Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista a Mañueco: elecciones Castilla y LeónLa subida del gasoil y el campo de ZamoraDespido colectivo en el Convento I de Coreses (Zamora)Zamora CF-ArenteiroResultados Elecciones Autonómicas Castilla y León
instagramlinkedin

Farmacias de guardia en Aliste en marzo de 2026: calendario completo, horarios y direcciones

Consulta qué farmacia permanece abierta en Aliste (Zamora) cada noche y los días festivos

Farmacias de guardia en Aliste en marzo de 2026

Farmacias de guardia en Aliste en marzo de 2026

Chany Sebastián

Los vecinos de la comarca de Aliste ya pueden consultar el calendario oficial de farmacias en servicio de urgencia durante marzo de 2026, publicado para esta zona de Zamora. El cuadrante establece turnos de día, de 10.00 a 22.00 horas, y de noche, de 22.00 a 10.00 horas del día siguiente, con la misma oficina farmacéutica asignada en ambas franjas de cada jornada.

El servicio se reparte este mes entre boticas de Rabanales, Figueruela de Arriba, Alcañices, Fonfría, San Vitero, Trabazos y Mahide, de acuerdo con la planificación oficial difundida para Aliste. El documento precisa además que se presta como Servicio de Urgencia Localizada, conforme a la resolución vigente.

A continuación, puede consultarse el listado completo de farmacias de guardia en Aliste en marzo de 2026, con el día correspondiente, el horario de atención y la dirección de cada establecimiento.

Listado de farmacias de guardia en Aliste en marzo de 2026

Horario en todos los casos:

Diurno: 10.00 a 22.00 horas

Nocturno: 22.00 a 10.00 horas del día siguiente

1 de marzo

Farmacia de Manuel Arroyo Laso

RabanalesC/ Carretera Bercianos, s/n.

2 de marzo

Farmacia de Rubén Darío Tenorio Sanabria

Figueruela de ArribaLa Fuente, s/n.

3 de marzo

Farmacia de José Domingo Calvo Rodríguez

AlcañicesPlaza Mayor.

4 de marzo

Farmacia de María Paz Gallego Rodríguez

FonfríaBarrio Nuevo, 14.

5 de marzo

Farmacia de M.ª Mar Rivas Ceacero

San ViteroTravesía Fuente, 0, 49523 San Vitero, Zamora.

6 de marzo

Farmacia de Rubén Darío Tenorio Sanabria

Figueruela de ArribaLa Fuente, s/n.

7 de marzo

Farmacia de Enrique Macías Hernández

TrabazosC/ Nueva, 42.

8 de marzo

Farmacia de Irene Hernández Piriz

MahideC/ Bajo la Iglesia, s/n.

9 de marzo

Farmacia de Manuel Arroyo Laso

RabanalesC/ Carretera Bercianos, s/n.

10 de marzo

Farmacia de Rubén Darío Tenorio Sanabria

Figueruela de ArribaLa Fuente, s/n.

11 de marzo

Farmacia de José Domingo Calvo Rodríguez

AlcañicesPlaza Mayor.

12 de marzo

Farmacia de María Paz Gallego Rodríguez

FonfríaBarrio Nuevo, 14.

13 de marzo

Farmacia de M.ª Mar Rivas Ceacero

San ViteroTravesía Fuente, 0, 49523 San Vitero, Zamora.

14 de marzo

Farmacia de Rubén Darío Tenorio Sanabria

Figueruela de ArribaLa Fuente, s/n.

15 de marzo

Farmacia de Enrique Macías Hernández

TrabazosC/ Nueva, 42.

16 de marzo

Farmacia de Irene Hernández Piriz

MahideC/ Bajo la Iglesia, s/n.

17 de marzo

Farmacia de Manuel Arroyo Laso

RabanalesC/ Carretera Bercianos, s/n.

18 de marzo

Farmacia de Rubén Darío Tenorio Sanabria

Figueruela de ArribaLa Fuente, s/n.

19 de marzo

Farmacia de José Domingo Calvo Rodríguez

AlcañicesPlaza Mayor.

20 de marzo

Farmacia de María Paz Gallego Rodríguez

FonfríaBarrio Nuevo, 14.

21 de marzo

Farmacia de M.ª Mar Rivas Ceacero

San ViteroTravesía Fuente, 0, 49523 San Vitero, Zamora.

22 de marzo

Farmacia de Rubén Darío Tenorio Sanabria

Figueruela de ArribaLa Fuente, s/n.

23 de marzo

Farmacia de Enrique Macías Hernández

TrabazosC/ Nueva, 42.

24 de marzo

Farmacia de Irene Hernández Piriz

MahideC/ Bajo la Iglesia, s/n.

25 de marzo

Farmacia de Manuel Arroyo Laso

RabanalesC/ Carretera Bercianos, s/n.

26 de marzo

Farmacia de Rubén Darío Tenorio Sanabria

Figueruela de ArribaLa Fuente, s/n.

27 de marzo

Farmacia de José Domingo Calvo Rodríguez

AlcañicesPlaza Mayor.

28 de marzo

Farmacia de María Paz Gallego Rodríguez

FonfríaBarrio Nuevo, 14.

29 de marzo

Farmacia de M.ª Mar Rivas Ceacero

San ViteroTravesía Fuente, 0, 49523 San Vitero, Zamora.

30 de marzo

Farmacia de Rubén Darío Tenorio Sanabria

Figueruela de ArribaLa Fuente, s/n.

31 de marzo

Farmacia de Enrique Macías Hernández

TrabazosC/ Nueva, 42.

Noticias relacionadas y más

Con este calendario, los vecinos de Aliste pueden consultar con antelación qué farmacia presta el servicio de urgencia cada día de marzo, tanto en horario diurno como nocturno, en una organización que rota entre distintas localidades de la comarca para garantizar la atención farmacéutica durante todo el mes

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El juzgado autoriza el despido colectivo de los 28 trabajadores del Hotel Convento I en Coreses
  2. Un pueblo del oeste zamorano planta cara a la despoblación y sube en un año casi medio centenar de vecinos
  3. Más robos en el medio rural de Zamora: los ladrones entran en tres viviendas de este pueblo
  4. Regresan los robos en domicilios, esta vez a estos pueblo de Zamora: la Guardia Civil intensifica su presencia
  5. Una ganadera de Zamora se libra de pagar una deuda de 465.306 euros gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad
  6. El Santuario de la patrona de Sanabria, 'agraciado' con un décimo de Navidad depositado en el limosnero
  7. Una mujer de 85 años atropellada en Mombuey lleva 70 días con un cinturón pélvico: La cita quirúrgica no llega
  8. Alcañices cede parte de la Estación de Autobuses a Medio Ambiente

La directora del Instituto de Puebla de Sanabria recibe la Medalla al Mérito de Protección Civil por su colaboración en los incendios del verano

La directora del Instituto de Puebla de Sanabria recibe la Medalla al Mérito de Protección Civil por su colaboración en los incendios del verano

Ecologistas Zamora denuncia que la Junta "conculca" el derecho a presentar alegaciones a las plantas de biogás

Ecologistas Zamora denuncia que la Junta "conculca" el derecho a presentar alegaciones a las plantas de biogás

Farmacias de guardia en Aliste en marzo de 2026: calendario completo, horarios y direcciones

Farmacias de guardia en Aliste en marzo de 2026: calendario completo, horarios y direcciones

Más obras en carreteras de Zamora: la mejora de la travesía de Olmillos de Castro costará más de 47.000 euros

La subida del gasóleo costará al campo de Zamora cinco millones de euros en solo dos meses: "Nos están machacando"

La zona Básica de Salud de Aliste cuenta con ocho farmacias, un servicio vital para el medio rural

La zona Básica de Salud de Aliste cuenta con ocho farmacias, un servicio vital para el medio rural

La retirada del camión hundido en La Bóveda no afecta a otras estructuras

Multas de hasta 3.000 euros por las acometidas fraudulentas a la red de agua en este pueblo de Aliste

Tracking Pixel Contents