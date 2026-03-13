Farmacias de guardia en Aliste en marzo de 2026: calendario completo, horarios y direcciones
Consulta qué farmacia permanece abierta en Aliste (Zamora) cada noche y los días festivos
Los vecinos de la comarca de Aliste ya pueden consultar el calendario oficial de farmacias en servicio de urgencia durante marzo de 2026, publicado para esta zona de Zamora. El cuadrante establece turnos de día, de 10.00 a 22.00 horas, y de noche, de 22.00 a 10.00 horas del día siguiente, con la misma oficina farmacéutica asignada en ambas franjas de cada jornada.
El servicio se reparte este mes entre boticas de Rabanales, Figueruela de Arriba, Alcañices, Fonfría, San Vitero, Trabazos y Mahide, de acuerdo con la planificación oficial difundida para Aliste. El documento precisa además que se presta como Servicio de Urgencia Localizada, conforme a la resolución vigente.
A continuación, puede consultarse el listado completo de farmacias de guardia en Aliste en marzo de 2026, con el día correspondiente, el horario de atención y la dirección de cada establecimiento.
Listado de farmacias de guardia en Aliste en marzo de 2026
Horario en todos los casos:
Diurno: 10.00 a 22.00 horas
Nocturno: 22.00 a 10.00 horas del día siguiente
1 de marzo
Farmacia de Manuel Arroyo Laso
Rabanales — C/ Carretera Bercianos, s/n.
2 de marzo
Farmacia de Rubén Darío Tenorio Sanabria
Figueruela de Arriba — La Fuente, s/n.
3 de marzo
Farmacia de José Domingo Calvo Rodríguez
Alcañices — Plaza Mayor.
4 de marzo
Farmacia de María Paz Gallego Rodríguez
Fonfría — Barrio Nuevo, 14.
5 de marzo
Farmacia de M.ª Mar Rivas Ceacero
San Vitero — Travesía Fuente, 0, 49523 San Vitero, Zamora.
6 de marzo
Farmacia de Rubén Darío Tenorio Sanabria
Figueruela de Arriba — La Fuente, s/n.
7 de marzo
Farmacia de Enrique Macías Hernández
Trabazos — C/ Nueva, 42.
8 de marzo
Farmacia de Irene Hernández Piriz
Mahide — C/ Bajo la Iglesia, s/n.
9 de marzo
Farmacia de Manuel Arroyo Laso
Rabanales — C/ Carretera Bercianos, s/n.
10 de marzo
Farmacia de Rubén Darío Tenorio Sanabria
Figueruela de Arriba — La Fuente, s/n.
11 de marzo
Farmacia de José Domingo Calvo Rodríguez
Alcañices — Plaza Mayor.
12 de marzo
Farmacia de María Paz Gallego Rodríguez
Fonfría — Barrio Nuevo, 14.
13 de marzo
Farmacia de M.ª Mar Rivas Ceacero
San Vitero — Travesía Fuente, 0, 49523 San Vitero, Zamora.
14 de marzo
Farmacia de Rubén Darío Tenorio Sanabria
Figueruela de Arriba — La Fuente, s/n.
15 de marzo
Farmacia de Enrique Macías Hernández
Trabazos — C/ Nueva, 42.
16 de marzo
Farmacia de Irene Hernández Piriz
Mahide — C/ Bajo la Iglesia, s/n.
17 de marzo
Farmacia de Manuel Arroyo Laso
Rabanales — C/ Carretera Bercianos, s/n.
18 de marzo
Farmacia de Rubén Darío Tenorio Sanabria
Figueruela de Arriba — La Fuente, s/n.
19 de marzo
Farmacia de José Domingo Calvo Rodríguez
Alcañices — Plaza Mayor.
20 de marzo
Farmacia de María Paz Gallego Rodríguez
Fonfría — Barrio Nuevo, 14.
21 de marzo
Farmacia de M.ª Mar Rivas Ceacero
San Vitero — Travesía Fuente, 0, 49523 San Vitero, Zamora.
22 de marzo
Farmacia de Rubén Darío Tenorio Sanabria
Figueruela de Arriba — La Fuente, s/n.
23 de marzo
Farmacia de Enrique Macías Hernández
Trabazos — C/ Nueva, 42.
24 de marzo
Farmacia de Irene Hernández Piriz
Mahide — C/ Bajo la Iglesia, s/n.
25 de marzo
Farmacia de Manuel Arroyo Laso
Rabanales — C/ Carretera Bercianos, s/n.
26 de marzo
Farmacia de Rubén Darío Tenorio Sanabria
Figueruela de Arriba — La Fuente, s/n.
27 de marzo
Farmacia de José Domingo Calvo Rodríguez
Alcañices — Plaza Mayor.
28 de marzo
Farmacia de María Paz Gallego Rodríguez
Fonfría — Barrio Nuevo, 14.
29 de marzo
Farmacia de M.ª Mar Rivas Ceacero
San Vitero — Travesía Fuente, 0, 49523 San Vitero, Zamora.
30 de marzo
Farmacia de Rubén Darío Tenorio Sanabria
Figueruela de Arriba — La Fuente, s/n.
31 de marzo
Farmacia de Enrique Macías Hernández
Trabazos — C/ Nueva, 42.
Con este calendario, los vecinos de Aliste pueden consultar con antelación qué farmacia presta el servicio de urgencia cada día de marzo, tanto en horario diurno como nocturno, en una organización que rota entre distintas localidades de la comarca para garantizar la atención farmacéutica durante todo el mes
