Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista a Mañueco: elecciones Castilla y LeónLa subida del gasoil y el campo de ZamoraDespido colectivo en el Convento I de Coreses (Zamora)Zamora CF-ArenteiroResultados Elecciones Autonómicas Castilla y León
instagramlinkedin

La directora del Instituto de Puebla de Sanabria recibe la Medalla al Mérito de Protección Civil por su colaboración en los incendios del verano

Elena Fernández Gutiérrez puso a disposición de los efectivos de los medios de extinción de incendios las instalaciones de la residencia Escuela Hogar

La directora del centro reclama la reapertura de las instalaciones de la residencia para dinamizar Sanabria y facilitar el alojamiento de estudiantes

Elena Fernández, primera por la izquierda, posa con el ministro del Interior, el alcalde de Puebla y la directora general de Protección Civil.

Elena Fernández, primera por la izquierda, posa con el ministro del Interior, el alcalde de Puebla y la directora general de Protección Civil. / Cedida

Araceli Saavedra

La directora del Instituto Valverde de Lucerna de Puebla de Sanabria, Elena Fernández Gutiérrez, ha sido reconocida con la Medalla al Mérito de Protección Civil por su labor en los incendios forestales registrados el pasado verano en la comarca.

El ministro de Interior, Fernando-Grande Marlaska, presidió el acto de entrega de las medallas celebrado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. La directora del Instituto Valverde de Lucerna fue distinguida por su colaboración en una situación de emergencia como la provocada por los incendios forestales del pasado verano, cuando puso a disposición de los medios de extinción desplazados a la zona las instalaciones de la residencia de estudiantes Escuela Hogar en Puebla de Sanabria.

Elena Fernández, cuarta por la derecha, posa con otros premiados en el acto de entrega de medallas.

Elena Fernández, cuarta por la derecha, posa con otros premiados en el acto de entrega de medallas. / Cedida

Fernández Valverde hizo hincapié en la importancia de reabrir la residencia de estudiantes para revitalizar la comarca y facilitar el alojamiento de alumnos que quieran recibir formación en el centro. Esta apertura pasa, como recalcó, por habilitar parte de la Escuela Hogar como centro de día para su uso por parte de la Fundación Personas.

En el acto celebrado en Madrid, más de 200 personas e instituciones de diversas administraciones y de la sociedad civil fueron distinguidas por su trayectoria y su destacada labor en el ámbito de la protección civil y de las emergencias.

Noticias relacionadas y más

La Medalla al Mérito de Protección Civil fue creada en 1982 y distingue a personas físicas o jurídicas que destacan por acciones de prevención, auxilio o colaboración en emergencias.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pueblo del oeste zamorano planta cara a la despoblación y sube en un año casi medio centenar de vecinos
  2. Más robos en el medio rural de Zamora: los ladrones entran en tres viviendas de este pueblo
  3. Regresan los robos en domicilios, esta vez a estos pueblo de Zamora: la Guardia Civil intensifica su presencia
  4. Una ganadera de Zamora se libra de pagar una deuda de 465.306 euros gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad
  5. El Santuario de la patrona de Sanabria, 'agraciado' con un décimo de Navidad depositado en el limosnero
  6. Una mujer de 85 años atropellada en Mombuey lleva 70 días con un cinturón pélvico: La cita quirúrgica no llega
  7. Alcañices cede parte de la Estación de Autobuses a Medio Ambiente
  8. Susto en La Bóveda de Toro: Un camión cargado de arena se hunde al pasar por una bodega subterránea

Más obras en carreteras de Zamora: la mejora de la travesía de Olmillos de Castro costará más de 47.000 euros

La directora del Instituto de Puebla de Sanabria recibe la Medalla al Mérito de Protección Civil por su colaboración en los incendios del verano

La directora del Instituto de Puebla de Sanabria recibe la Medalla al Mérito de Protección Civil por su colaboración en los incendios del verano

La subida del gasóleo costará al campo de Zamora cinco millones de euros en solo dos meses: "Nos están machacando"

La zona Básica de Salud de Aliste cuenta con ocho farmacias, un servicio vital para el medio rural

La zona Básica de Salud de Aliste cuenta con ocho farmacias, un servicio vital para el medio rural

La retirada del camión hundido en La Bóveda no afecta a otras estructuras

Multas de hasta 3.000 euros por las acometidas fraudulentas a la red de agua en este pueblo de Aliste

Aliste, el origen de una Pasión

Aliste, el origen de una Pasión

En la víspera de la visita de Feijóo a Zamora, el PP defiende la bajada de impuestos frente al "infierno fiscal" de Sánchez

Tracking Pixel Contents