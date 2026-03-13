La directora del Instituto de Puebla de Sanabria recibe la Medalla al Mérito de Protección Civil por su colaboración en los incendios del verano
Elena Fernández Gutiérrez puso a disposición de los efectivos de los medios de extinción de incendios las instalaciones de la residencia Escuela Hogar
La directora del centro reclama la reapertura de las instalaciones de la residencia para dinamizar Sanabria y facilitar el alojamiento de estudiantes
La directora del Instituto Valverde de Lucerna de Puebla de Sanabria, Elena Fernández Gutiérrez, ha sido reconocida con la Medalla al Mérito de Protección Civil por su labor en los incendios forestales registrados el pasado verano en la comarca.
El ministro de Interior, Fernando-Grande Marlaska, presidió el acto de entrega de las medallas celebrado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. La directora del Instituto Valverde de Lucerna fue distinguida por su colaboración en una situación de emergencia como la provocada por los incendios forestales del pasado verano, cuando puso a disposición de los medios de extinción desplazados a la zona las instalaciones de la residencia de estudiantes Escuela Hogar en Puebla de Sanabria.
Fernández Valverde hizo hincapié en la importancia de reabrir la residencia de estudiantes para revitalizar la comarca y facilitar el alojamiento de alumnos que quieran recibir formación en el centro. Esta apertura pasa, como recalcó, por habilitar parte de la Escuela Hogar como centro de día para su uso por parte de la Fundación Personas.
En el acto celebrado en Madrid, más de 200 personas e instituciones de diversas administraciones y de la sociedad civil fueron distinguidas por su trayectoria y su destacada labor en el ámbito de la protección civil y de las emergencias.
La Medalla al Mérito de Protección Civil fue creada en 1982 y distingue a personas físicas o jurídicas que destacan por acciones de prevención, auxilio o colaboración en emergencias.
