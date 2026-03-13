Agricultores zamoranos vuelven a las calles por la subida del precio del gasóleo y los fertilizantes

Denunciar la especulación creciente en los precios del carburante agrícola y de los fertilizantes en un "momento crítico" para la actividad en el campo y motivada por el conflicto bélico de Oriente Medio.

Este es el motivo que ha llevado a las organizaciones profesionales agrarias Asaja, UCCL y Alianza UPA-COAG a convocar una nueva movilización, que se celebrará el 18 de marzo en Valladolid, y en la que está previsto que participen agricultores zamoranos y de otras provincias de la región.

La "acción conjunta" se enmarca en la campaña de protestas iniciada el pasado martes con la concentración celebrada frente a las puertas del centro logístico de hidrocarburos de Exolum en Santovenia de Pisuerga.

En esta primera movilización, los líderes de los sindicatos agrarios ya advirtieron que las medidas de presión no cesarían hasta que se consigan respuestas claras por parte del Gobierno, que contribuyan a paliar "la insoportable espiral de precios de los insumos".

"Momento delicado"

Recuerdan las organizaciones agrarias que el sector atraviesa un "momento extremadamente delicado" ante la subida de costes de insumos esenciales para la producción, que se están disparando por el conflicto bélico en Oriente Medio.

Sin embarco, como apuntan, "no existen razones que justifiquen estas alzas de precios en el momento actual, más allá del afán especulativo de los operadores del mercado de combustibles y fertilizantes para aprovechar el escenario de incertidumbre generado por el conflicto".

El punto de encuentro de los agricultores que secunden la movilización será la Plaza del Milenio, a las puertas de la Delegación del Gobierno.

Desde este lugar, se dirigirán a la consejería de Agricultura. En ambas sedes entregarán un escrito con el que exigirán medidas que permitan frenar la escalada de precios.