Agricultores zamoranos vuelven a las calles por la subida del precio del gasóleo y los fertilizantes
Las organizaciones agrarias reclamarán el 18 de marzo en Valladolid medidas para frenar la "especulación creciente" motivada por el conflicto bélico de Oriente Medio
Denunciar la especulación creciente en los precios del carburante agrícola y de los fertilizantes en un "momento crítico" para la actividad en el campo y motivada por el conflicto bélico de Oriente Medio.
Este es el motivo que ha llevado a las organizaciones profesionales agrarias Asaja, UCCL y Alianza UPA-COAG a convocar una nueva movilización, que se celebrará el 18 de marzo en Valladolid, y en la que está previsto que participen agricultores zamoranos y de otras provincias de la región.
La "acción conjunta" se enmarca en la campaña de protestas iniciada el pasado martes con la concentración celebrada frente a las puertas del centro logístico de hidrocarburos de Exolum en Santovenia de Pisuerga.
En esta primera movilización, los líderes de los sindicatos agrarios ya advirtieron que las medidas de presión no cesarían hasta que se consigan respuestas claras por parte del Gobierno, que contribuyan a paliar "la insoportable espiral de precios de los insumos".
"Momento delicado"
Recuerdan las organizaciones agrarias que el sector atraviesa un "momento extremadamente delicado" ante la subida de costes de insumos esenciales para la producción, que se están disparando por el conflicto bélico en Oriente Medio.
Sin embarco, como apuntan, "no existen razones que justifiquen estas alzas de precios en el momento actual, más allá del afán especulativo de los operadores del mercado de combustibles y fertilizantes para aprovechar el escenario de incertidumbre generado por el conflicto".
El punto de encuentro de los agricultores que secunden la movilización será la Plaza del Milenio, a las puertas de la Delegación del Gobierno.
Desde este lugar, se dirigirán a la consejería de Agricultura. En ambas sedes entregarán un escrito con el que exigirán medidas que permitan frenar la escalada de precios.
Suscríbete para seguir leyendo
- El juzgado autoriza el despido colectivo de los 28 trabajadores del Hotel Convento I en Coreses
- Un pueblo del oeste zamorano planta cara a la despoblación y sube en un año casi medio centenar de vecinos
- Los Caballeros Templarios alistanos conquistan siglos después la Casa de Zamora en Madrid
- Más robos en el medio rural de Zamora: los ladrones entran en tres viviendas de este pueblo
- Regresan los robos en domicilios, esta vez a estos pueblo de Zamora: la Guardia Civil intensifica su presencia
- Una ganadera de Zamora se libra de pagar una deuda de 465.306 euros gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad
- El Santuario de la patrona de Sanabria, 'agraciado' con un décimo de Navidad depositado en el limosnero
- Una mujer de 85 años atropellada en Mombuey lleva 70 días con un cinturón pélvico: La cita quirúrgica no llega