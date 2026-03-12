La solución a los problemas de turbidez en cinco pueblos zamoranos que captan en embalses costará 227.000 euros

Las actuaciones que se llevarán a cabo en las localidades de Fermoselle, Villalcampo, Carbajosa, Palacios del Pan y San Pedro de la Nave-Almendra para mejorar los problemas de turbidez ascienden en su conjunto a 227.000 euros. Así lo ha confirmado el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, una vez valoradas por los técnicos de la institución las mejoras que deberán hacerse en cada una de las plantas potabilizadoras.

A los 60.000 euros que ya se conocían para las instalaciones de Fermoselle, se suman otros 88.000 en Villalcampo y Carbajosa, 36.000 en San Pedro de la Nave-Almendra y 35.000 en Palacios del Pan. En total una inversión de 227.000 euros para reformar las instalaciones y acabar con loos problemas de turbudez en estos pueblos que captan el agua de los embalses.

Una vez conocidos los presupuestos, tal y como estaba previsto, la Diputación se lo trasladará a Iberdrola con el fin de que comunique su compromiso económico y el resto será asumido por la institución provincial en ubn 980% y el 10% restante por por loos ayuntamientos.

Tal y como ha detallado Javier Faúndez, las actuaciones se basan en la modernización de las plantas con el objetivo de que no se repitan los altos índices de turbidez. El inicio del año 2026 ha venido marcado por una pluviometría desmedida, que ha tenido como resultado el desembalse de agua en las cuencas fluviales del país, removiendo los fondos y arrastrando lodos.

Se van a cambiar filtros, tuberías, instalación de variadores en las bombas de filtrado "para que las bombas trabajen con menos caudal cuando hay turbidez y el proceso de limpieza del agua sea mucho más rápido" apunta el presidente de la Diputación.

Se cambiarán las conexiones hidráulicas que están defectuosas, además de mejoras de limpieza en los depósitos de decantación "y sobre todo, tal y como han indicado los técnicos, para mejorar las instalaciones en caso de turbidez vamos a sustituir la masa filtrante básicamente en todas las plantas donde había arena. La arena tiene una capacidad de retención de partículas que provocan la turbidez hasta 50 micras y vamos a cambiar las masas filtrantes por cristal activado, que retiene 5 micras, con lo cual se va mejorar la capacidad de filtrado y la capacidad de retención de sólidos y con ello el funcionamiento de las plantas en las cinco localidades".