Este municipio de Tierra de Campos moderniza su alumbrado público y reduce el consumo un 73%

La renovación de luminarias y la modernización del sistema de alumbrado público permitirá a Villarrín de Campos reducir en un 73% el consumo energético.

La intervención se enmarca en un proyecto financiado por el Programa DUS 5000, que ha sido ejecutada por Artecoin, y que se ha centrado en el cambio de 397 luminarias por otras de tecnología Led de última generación, que permitirá al municipio no solo reducir el consumo, ya que también evitará la emisión de más de 71 toneladas de dióxido de carbono al año.

Con la ejecución del proyecto, Villarrín de Campos da un paso decisivo hacia la eficiencia energética y la sostenibilidad. La actuación ha supuesto una inversión de 233.875 euros y se enmarca en el Plan Estratégico Municipal de Inversión Sostenible.

La intervención ejecutada permitirá a Villarrín de Campos reducir su consumo energético en un 73%, con el consiguiente ahorro económico para las arcas municipales y una mejora significativa del impacto ambiental.

Alumbrado urbano

El proyecto ha supuesto un avance significativo en la modernización de la infraestructura urbana del municipio. Y es que la implantación de tecnología Led optimiza el consumo energético, mejora la calidad de la iluminación en las calles y contribuye a poner en valor diferentes espacios y elementos arquitectónicos del municipio.

Entre las principales actuaciones realizadas destacan la renovación de cinco cuadros de mando para la gestión del alumbrado, la sustitución de las luminarias por tecnología Led y la modernización de las líneas eléctricas junto con la instalación de nuevas tomas de tierra, garantizando el cumplimiento de las normativas de seguridad vigentes.

La renovación del sistema ha permitido reducir la potencia instalada de 45,75 kW a 16,81 kW, lo que representa un salto cualitativo en términos de eficiencia energética.

Este tipo de actuaciones se han convertido en una herramienta clave para que los pequeños municipios puedan reducir su consumo energético, optimizar el gasto público y contribuir a los objetivos globales de reducción de emisiones, en línea con las políticas de transición energética y lucha contra el cambio climático.

Con la intervención ejecutada, Villarrín de Campos se suma a los municipios de la provincia de Zamora que apuestan por la modernización de sus infraestructuras públicas como vía para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible.