Morales del Vino elimina barreras: un ascensor cambiará la accesibilidad en la Casa Consistorial

La accesibilidad plena llega a la Casa Consistorial de Morales del Vino. La edificación municipal de hace casi medio siglo se someterá a una reestructuración interna con la incorporación de un ascensor que garantice la movilidad hasta la primera planta, hasta ahora condicionada por dos tramos de escalera siendo una barrera para personas de avanzada edad o con movilidad reducida.

Esta medida permitirá sortear las barreras arquitectónicas en forma de escaleras que se mantendrán como alternativa de conexión entre las dos plantas del edificio sito en la calle Cortinal, 13. El proyecto que sale a licitación contempla asimismo la redistribución de varias dependencias y la supresión de otras barreras en la primera planta por un presupuesto base de 62.973,04 euros, impuestos aparte. El plazo de ejecución será de seis meses a contar desde la formalización del contrato.

Los trabajos se acotarán al interior del edificio, localizándose principalmente en los distribuidores de ambas plantas para hacer espacio a la instalación de un elevador con capacidad de hasta 6 personas y un peso máximo de 450 kilos. El proyecto respetará el espacio original de las escaleras aunque sí se eliminarán otras barreras arquitectónicas en forma de puertas o escalones que puedan suponer un impedimento en la normal movilidad de usuarios y trabajadores.

En este sentido, el proyecto contempla una redistribución de varias dependencias y varias mejoras en estancias como el despacho de concejales o los baños de la planta primera, donde se habilitará un aseo adaptado.

De esta forma, el ascensor permitirá salvar el desnivel de acceso facilitando la movilidad tanto para los vecinos de Morales y Pontejos que se acerquen a realizar sus consultas y gestiones como para los trabajadores municipales mejorando así la calidad de vida. En total se actuará sobre 80,7 metros cuadrados de oficinas sobre los 168,57 de superficie construida en este edificio.