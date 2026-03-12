El lamento de los vecinos de Belver de los Montes: "El autobús nos deja tirados a diez kilómetros"

El retraso en una consulta médica, por desgracia nada extraordinario, la demora en un trámite administrativo o cualquier incidencia por nimia que sea puede costarle a un vecino de Belver de los Montes la incomodidad de que el autobús de la línea de viajeros lo deje a diez kilómetros de su casa porque no para en el destino.

Tal es la realidad que están viviendo los vecinos de este pueblo de la Tierra de Campos zamorana cuando toman el autobús de la tarde en Zamora para volver a Belver y no han cumplido con el trámite de llamar a la central de reservas, al tratarse de una línea de transporte a la demanda.

"Los dejan tirados en Castronuevo" denuncia el alcalde Oscar Marzo, quien no puede llegar a entender que "tomando el autobús en la estación tengan que dejar a la gente a diez kilómetros porque no entra en Belver". Esta circunstancia obliga a los usuarios a "buscarse la vida para que alguien les acerque hasta el pueblo" desde Castronuevo de los Arcos.

El asunto ha terminado con una queja de los vecinos, avalada por 82 firmas, ante Inspección de Transportes de la Junta de Castilla y León, instando a que los usuarios que realizan el viaje de vuelta desde Zamora por la tarde no queden "abandonados" en Castronuevo.

Trámite

La respuesta de la Junta es clara. Belver de los Montes está incluida en la lista de localidades atendidas por el servicio público regular de viajeros de uso general y el contrato concesional es a la demanda. Es decir, que si un viajero quiere desplazarse hasta Belver debe de llamar a la central de reservas en horario de 8.00 a 14.00 horas "como mínimo el día laborable anterior y como máximo un mes antes para reservar asiento con destino a Belver". En consecuencia, si alguna persona no ha efectuado la reserva bajo esas condiciones, la empresa no tiene ninguna obligación de parar en Belver.

La respuesta indignado a los vecinos. "Se puede entender que tengamos que llamar para reservar asiento cuando sales por la mañana desde Belver o te da tiempo a coger el autobús a mediodía, pero si vas a la estación por la tarde no tiene sentido que no te lleven a destino".

Apuntan que hay usuarios "que tienen consultas u otras tareas y no les permiten montar a mediodía, teniendo que volver por la tarde a casa y sin posibilidad de reservar porque a partir de las dos ya no funciona el teléfono". Para el alcalde, la situación "es del todo ilógica. ¿Es así como se apoya a los pueblos, dejando a la gente tirada a diez kilómetros de su casa? Si no están dispuestos a que entre el autobús en el pueblo que pongan taxi en Castronuevo".

Los vecinos reclaman que "siempre que haya un viajero que quiera ir a Belver sea llevado a su destino. Hay personas que no tienen medios para desplazarse desde Castronuevo a su casa, tienen que andar pidiendo favores, molestando a alguien. No estamos en condiciones de igualdad y pagamos impuestos como todos".