El juzgado autoriza el despido colectivo de los 28 trabajadores del Hotel Convento I en Coreses

Los 28 empleados del Hotel Convento I de Coreses podrán cerrar una etapa de incertidumbre que se ha prolongado casi un año después de que el Juzgado de lo Mercantil de Zamora haya aprobado el despido colectivo de toda la plantilla en el marco del concurso de acreedores presentado tras el cierre del establecimiento hotelero a finales de abril del pasado año.

Desde entonces, los trabajadores han esperado con impaciencia la resolución del procedimiento concursal para desvincularse definitivamente de la empresa, proceso que se ha prolongado "muchos meses", en los que han tenido que recurrir a la prestación por desempleo acumulada o a recursos propios para sobrevivir.

Y es que tras el cierre del hotel, los empleados fueron incluidos en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) durante cuatro meses, lo que les obligó a consumir parte del paro acumulado. En diciembre de 2025 los empleados fueron incluidos en un expediente de regulación de empleo (ERE) que implicaba su despido definitivo y su desvinculación de la empresa que gestionaba el Hotel Convento I de Coreses.

Sin embargo, como explican los afectados, la supuesta presentación de ofertas por empresarios y una cadena hotelera para la adquisición del establecimiento ha supuesto "alargar los plazos y marear la perdiz", además de prolongar el desasosiego de los trabajadores ante la imposibilidad de buscar un nuevo trabajo y reclamar las indemnizaciones económicas que les pertenecen por el despido.

Finalmente, ninguna de las supuestas ofertas de compra se ha materializado, por lo que el Juzgado de lo Mercantil emitió el pasado 5 de marzo, pero con carácter retroactivo hasta el 27 de febrero con la intención de que "no se generara una nueva nómina", la resolución definitiva sobre el despido colectivo de toda la plantilla.

A partir de esta decisión, la administración concursal entregará a los afectados los certificados de deuda. Con este documento, los empleados podrán tramitar la reclamación al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) que, no obstante, en principio asumiría el pago de cuatro nóminas pendientes y una indemnización que se limitaría a doce años de trabajo, cuando algunos empleados superan con creces ese periodo de vinculación laboral con la empresa.

Por otra parte, los empleados aseguran que se sienten "liberados" después de que la autoridad judicial haya acordado el despido colectivo, resolución que les permitirá buscar un nuevo trabajo, aunque lamentan que no percibirán la totalidad de la deuda contraída con la empresa y, en algunos casos, "ya han gastado" parte la prestación por desempleo, medida que consideran "injusta".

En cuanto al futuro del histórico hotel de Coreses, los trabajadores desconocen si se reabrirá de nuevo o no, aunque apuntan la posibilidad de que pase a ser propiedad de una entidad bancaria con la que la empresa que lo gestionaba había contraído una "deuda económica importante".