La Junta aprueba ayudas para 84 municipios de Zamora afectados por las inundaciones de febrero
El Consejo de Gobierno da luz verde a un paquete de subvenciones por valor de 3 millones de euros para la contratación de parados
Los desempleados seleccionados por el ECyL realizarán obras de interés general y de regeneración de zonas dañadas
El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este jueves un paquete de subvenciones, por un importe total de 3.024.000 euros, destinado a financiar la contratación de personas desempleadas en los Ayuntamientos de Castilla y León afectados por las inundaciones del pasado mes de febrero.
Un total de 84 municipios de la provincia de Zamora podrán acceder a las ayudas aprobadas, que serán gestionadas a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) y que forman parte de las medidas incluidas en un acuerdo para la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones.
La medida tiene por objeto sufragar los costes laborales derivados de la contratación de personas desempleadas para realizar obras y servicios de interés general y social que sean de competencia municipal y que contribuyan a la recuperación y regeneración de las zonas afectadas o a la asistencia a los vecinos.
El programa Renacel-2 permitirá formalizar un total de 252 contratos en otros tantos Ayuntamientos (un trabajador por municipio) con una subvención de 12.000 euros por contrato. Las contrataciones deberán tener una duración de entre 90 y 180 días, extendiéndose el periodo de contratación subvencionable hasta el 28 de febrero de 2027.
Los municipios beneficiarios son los incluidos en la Orden de 26 de febrero, que determina los términos municipales afectados por el episodio meteorológico extremo.
Zamora es la provincia de la comunidad más afectada por las inundaciones y 84 Ayuntamientos podrán solicitar la subvención, seguida de León con 38 y Segovia con 29. En Ávila son nueve los municipios afectados, 24 en Burgos, 18 en Palencia, 21 en Salamanca, 13 en Soria y 16 en Valladolid.
Para facilitar la ejecución inmediata de las obras, los Ayuntamientos podrán contar con el anticipo del 100 % de la subvención, sin necesidad de aportar garantías.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un pueblo del oeste zamorano planta cara a la despoblación y sube en un año casi medio centenar de vecinos
- Más robos en el medio rural de Zamora: los ladrones entran en tres viviendas de este pueblo
- Regresan los robos en domicilios, esta vez a estos pueblo de Zamora: la Guardia Civil intensifica su presencia
- Una ganadera de Zamora se libra de pagar una deuda de 465.306 euros gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad
- Robos y entradas en casas desatan la alarma entre los vecinos de Almeida de Sayago
- El Santuario de la patrona de Sanabria, 'agraciado' con un décimo de Navidad depositado en el limosnero
- Una mujer de 85 años atropellada en Mombuey lleva 70 días con un cinturón pélvico: La cita quirúrgica no llega
- Alcañices cede parte de la Estación de Autobuses a Medio Ambiente