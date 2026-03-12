La Junta aprueba ayudas para 84 municipios de Zamora afectados por las inundaciones de febrero

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este jueves un paquete de subvenciones, por un importe total de 3.024.000 euros, destinado a financiar la contratación de personas desempleadas en los Ayuntamientos de Castilla y León afectados por las inundaciones del pasado mes de febrero.

Un total de 84 municipios de la provincia de Zamora podrán acceder a las ayudas aprobadas, que serán gestionadas a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) y que forman parte de las medidas incluidas en un acuerdo para la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones.

La medida tiene por objeto sufragar los costes laborales derivados de la contratación de personas desempleadas para realizar obras y servicios de interés general y social que sean de competencia municipal y que contribuyan a la recuperación y regeneración de las zonas afectadas o a la asistencia a los vecinos.

El programa Renacel-2 permitirá formalizar un total de 252 contratos en otros tantos Ayuntamientos (un trabajador por municipio) con una subvención de 12.000 euros por contrato. Las contrataciones deberán tener una duración de entre 90 y 180 días, extendiéndose el periodo de contratación subvencionable hasta el 28 de febrero de 2027.

Los municipios beneficiarios son los incluidos en la Orden de 26 de febrero, que determina los términos municipales afectados por el episodio meteorológico extremo.

Zamora es la provincia de la comunidad más afectada por las inundaciones y 84 Ayuntamientos podrán solicitar la subvención, seguida de León con 38 y Segovia con 29. En Ávila son nueve los municipios afectados, 24 en Burgos, 18 en Palencia, 21 en Salamanca, 13 en Soria y 16 en Valladolid.

Para facilitar la ejecución inmediata de las obras, los Ayuntamientos podrán contar con el anticipo del 100 % de la subvención, sin necesidad de aportar garantías.