Juan José, el torero salmantino que triunfó en Fuentesaúco y otras plazas de Zamora, protagonista de un libro de Paco Cañamero

"Juan José -El Torero-" es el último libro publicado por el periodista y escritor salmantino Paco Cañamero.

Y es también una obra literaria que rinde tributo a la "precoz" carrera profesional del diestro salmantino, que estuvo ligada a varias plazas de Zamora y a otros toreros zamoranos.

Sobre esta precocidad "en la vida para todo" del torero charro —que pasó de becerrista a tomar la alternativa en menos de un año—, el autor del libro que aborda su carrera taurina explica que Juan José estaba apoderado entonces por Manolo Lozano, "que era un avispado y montó una novillada" para que el diestro no se presentase en su tierra, Salamanca, "para que quede siempre libre ese momento y la gente lo espere con más ilusión", pero que sí lo hiciese cerca.

Así, el lugar elegido para aquella presentación del entonces novillero, la tarde del 2 de junio de 1967, fue Fuentesaúco. "Aquello fue un acontecimiento muy grande" y el torero charro cosechó "un triunfo tan importante" que, aunque aquel año "prácticamente toreaba todos los días", la semana siguiente tenía una fecha libre y su acartelamiento en la localidad zamorana se dio de nuevo el 7 de julio. Una tarde en la que "se vuelve a repetir y cosecha un triunfo muy grande".

Al primer novillo de su lote, de Salustiano Galache, le cortó el rabo "y, precisamente, ese novillo se lo brindó al maestro Andrés Vázquez", explicaba Cañamero en la presentación del libro dedicado a Juan José, que ha tenido lugar recientemente en la capital zamorana, enmarcada en una charla-coloquio moderada por Antonio del Castillo.

Esa fue la presentación de Juan José "en esta tierra", a la que fueron a verlo "muchos ganaderos de Salamanca y profesionales" y que "a él le dio tanto".

Después de aquellas dos tardes, Juan José se presentó en la plaza de toros de Zamora en la Feria de San Pedro de 1969, en la que toreó una corrida de toros de Hermanos Cembrano junto a Miguel Márquez y Manolo Cortés. "Aquel día, como anécdota, Juan José corta una oreja en el primero y, en el segundo, es denunciado el ganadero porque había lidiado toros por debajo de la edad reglamentaria", dice Paco Cañamero.

Después, Juan José toreó corridas de toros en otras plazas de la provincia, como las de Toro o Benavente, "toreó en muchos festivales,… toreó en Villalpando, en Bermillo de Sayago, en Moraleja de Sayago, en Tábara y toreó por la provincia en varios festivales con Angelito González", zamorano que también acudió a la presentación del libro en Zamora.

"Su presentación en Castilla fue en Fuentesaúco; desgraciadamente, 19 años más tarde de aquella presentación, su final profesional también lo vive en Fuentesaúco", explica Paco Cañamero de la especie de "cierre del círculo" de la trayectoria de Juan José en la localidad saucana.

Y es que esa tarde, la del 2 de julio de 1987, el diestro volvió a Fuentesaúco para torear una corrida de la extinta ganadería de Ballesteros. Era una temporada en la que Juan José "había formado parte del cartel charro", había cortado una oreja en Madrid "y había vuelto a contar con el reconocimiento de los profesionales y, sobre todo, la confianza de los empresarios" tras un accidente de tráfico en el que había perdido un ojo. Pero el destino quiso que, mientras lidiaba su segundo toro, al que "ya había cuajado", en un remate de pecho, aquel le pegase una cornada "gravísima" que le seccionó la femoral y los abductores.

En Fuentesaúco, aquel día, "había estado muy bien, había cortado dos orejas a un toro y el segundo lo había cuajado". Y ese segundo toro también se lo había brindado, como hiciera en su presentación, al maestro villalpandino Andrés Vázquez, "19 años después, también, el toro de su presentación y aquel toro fue prácticamente subliminal porque fue una cornada grave. Él toreaba el domingo siguiente en Madrid y el domingo inmediatamente siguiente en Barcelona, tenía varios contratos y aquella cornada ya fue la que acabó con él", explica Cañamero.

Además de ser coetáneo del torero zamorano Andrés Vázquez, Juan José fue después maestro de otro torero zamorano, el único actualmente en activo: Alberto Durán.

El de La Fuente de San Esteban y el nacido en Villamor de los Escuderos cruzaron sus caminos en la Escuela Taurina de Salamanca, de la que Juan José era director cuando Durán entró con tan solo ocho años, "rompiendo bareras" ya que la edad mínima para entrar era 12 años cumplidos y, además, debían ser alumnos empadronados en la provincia.

"Desde el primer día, para mí fue un auténtico referente, un espejo en todos los sentidos. Primero, como torero, que es para lo que iba yo a la Escuela, pero también como ser humano, como hombre. Y creo que al maestro Juan José había que conocerlo bien porque dentro de esa coraza que él transmitía, de ese semblante un tanto duro y fuerte, había un alma y un corazón muy noble y muy bueno", aseguraba Durán en la presentación del libro de Cañamero.

"Tenía muchas esperanzas puestas en mí y siempre decía que tenía todo para ser figura del toreo. Ojalá pueda honrar su palabra y sus enseñanzas", se sinceraba Durán. Algo sobre lo que Cañamero corrobora: "El maestro Juan José, desde que llegó a la Escuela, siempre aventuró que llegaría muy lejos y que sería un gran torero. Y ojalá también, desde allá, desde la eternidad, pueda disfrutar de sus éxitos y de su torería".