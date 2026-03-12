Los Caballeros Templarios alistanos conquistan siglos después la Casa de Zamora en Madrid

La Casa de Zamora en Madrid ha acogido la conferencia “Los Templarios en los Reinos de Aragón, León y Castilla” a cargo José Luis Campos Santiago un alistano de Alcañices que es Caballero Templario de la Encomienda Magistral del Temple.

José Luis Campos Santiago, nacido en Alcañices es oficial jubilado del Ejército de España, artificiero y veterano de Misiones en los Balcanes, Kosovo y Líbano. Con muchos años de servicio en el Cuartel General del Ejército en Estrasburgo es un políglota que combina la precisión militar con una sensibilidad histórica que le apasiona.

Hijo de un agente de la Guardia Civil que en su día fue destinado a tierras alistanas, tras su jubilación vive en la villa de Alcañices, desde donde se desplazó expresamente a la capital de España para participar en un encuentro que cumplía su objetivo de reforzar los vínculos entre su tierra alistana y la tradición templaria, pues la Orden del Temple estuvo presente tanto en el antiguo Castillo del Condado de Alba de Aliste como en la entonces población fortificada de Alcañices.

José Luis Campos Santiago en un momento de su conferencia en la Casa de Zamora en Madrid. / Ch. S.

Allí se dieron cita numerosos zamoranos, entre ellos muchos paisanos alistanos suyos, atraídos por la promesa de un viaje riguroso y emocionante al corazón de la Orden del Temple: “La ponencia ha sido magnifica y atractiva” señalaba Sebastián Baz Casado, emigrante alistano de Valer en Madrid.

Por desgracia la verdadera historia de los Caballeros de la Orden del Temple muchas veces se pierde entre la realidad y la leyenda, no siendo este el caso.

Caballero Templario de la Encomienda Magistral del Temple es uno de los mayores expertos en la vida e historia de los Monjes Guerreros

Por suerte, lejos de las versiones noveladas que suelen envolver a los caballeros templarios José Luis Campos Santiago apostó por una narración muy bien documentada y profundamente humana, fácil de comprender, a través de un extenso pero a la vez ameno recorrido que abarcó desde los orígenes de la Orden del Temple en Tierra Santa de Jersusalem hasta su presencia en los reinos peninsulares, mostrando y demostrando a los asistentes como estos mojes templarios guerreros se convirtieron en una fuerza decisiva en la Europa Medieval.

De esta manera, sin prisas pero sin pausas, el ponente fue avanzando entre datos debidamente contrastados, sin dejar atrás las anécdotas históricas y las reflexiones sobre la vigencia de la Orden del Temple en la memoria colectiva. De esta manera expuso con la máxima claridad y respeto hacia las fuentes históricas el proceso que llevó a la caída de los Templarios: “más que a reconstruir el pasado nos invitó y ayudó a comprendelo”.

El enfoque divulgativo permitió que incluso quienes se acercaban por primera vez al tema pudieran seguir la evolución de la Orden del Temple, conocer su estructura interna, sus misiones y así mismo el proceso que llevó a su desaparición: “La historia templaria sigue generando interés y fascinación. Su mezcla de espiritualidad, poder, tragedia y misterio sigue siendo un terreno fértil para la investigación y la divulgación” aseveraban el ponente y los asistentes.

Si de hay no hay lugar a dudas es de que gracias a entusiastas e investigadores de la historia como José Luis Campos Santiago el legado de la Orden del Temple mantiene su legado vivo, accesible y libre de artificios, recordándonos que la historia cuando se cuenta con rigor, precisión y pasión, sigue siendo una de las mejores formas para viajar atrás en el tiempo”.

Desde la Casa de Zamora en Madrid se sentenciaba que “Nadie mejor que José Luis Campos Santiago conoce el significado del uniforme y el servicio para hablarnos de los monjes guerreros, olvidándose de leyendas sin fundamento, para realizar un viaje documentado y emocionante sobre los orígenes y la mística fundación de la Orden del Temple, su gestas épicas en Tierra Santa y su expansión por Europa y el proceso de su aniquilación”.

El acto contó con el apoyo de la Diputación Provincial de Zamora que preside el alistano Javier Faúndez Domínguez: “gracias por hacer que nuestra identidad vuele alto y llegue lejos, ya que vuestro respaldo es sentir que Zamora nos acompaña en cada paso que damos en Madrid”.