Accidente de tráfico en Zamora: Vuelca un camión en Rionegro del Puente

El accidente se ha producido en la autovía A-52, sentido Sanabria, y el conductor ha resultado herido

Una ambulancia de Sacyl

Una ambulancia de Sacyl / Emergencias CyL

I. G.

Un camión vuelca en la autovía A-52. A las 10:54 horas el servicio de emergencias 112 recibía información del vuelco de un camión en el kilómetro 46 de la A-52, a la altura de Rionegro del Puente (Zamora), sentido Sanabria.

Como consecuencia del impacto ha resultado herido el conductor, un varón de unos 50 años, que se encuentra fuera del vehículo. Se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora y a Sacyl, que ha movilizado recursos al lugar.

