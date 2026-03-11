Susto en La Bóveda de Toro: Un camión cargado de arena se hunde al pasar por una bodega subterránea

Un camión cargado de arena ha quedado trabado en el casco urbano de La Bóveda de Toro al hundirse el suelo de la calle en una zona donde hay una bodega particular. El episodio ocurría sobre las 9.10 de la mañana en la calle Comuneros, por donde circulaba el vehículo pesado con el fin de descargar la arena en una obra de la calle Nuestra Señora de las Nieves.

Afortundamente el suceso no ha provocado daños personales ni para el camionero, que ha podido bajarse del vehículo, ni para personas, ya que en ese momento no pasaba nadie por la zona.

El suceso ha movilizado a los Bomberos de Toro y la Guardia Civil que han estado valorando la manera de sacar el camión parcialmente hundido. Así lo ha confirmado la alcaldesa de La Bóveda, María Jesús Riesco, mientras se está a la espera de la llegada de una grúa de grandes dimensiones proceder a la retirada del vehículo en unas condiciones de seguridad.

El riesgo es importante, ya que se trata de una zona donde el subsuelo está cubierto de bodegas y el vehículo, cargado con unos 10.000 kilos de arena, puede precipitarse al fondo.