Robleda limpiará el depósito de La Gafa por la turbidez del agua

El Ayuntamiento de Robleda Cervantes está pendiente de proceder a una limpieza del depósito de agua del barrio de La Gafa, del anejo de Valdespino, para solucionar los problemas de turbidez. El alcalde, Francisco Rodríguez Oterino, sale al paso de las quejas y reclamaciones de los vecinos del barrio que pedían la construcción de un nuevo depósito. La previsión es que cuando esté disponible la empresa proceda a ejecutar el trabajo, posiblemente a partir de esta semana.

Para acometer estos trabajos de limpieza se procederá al corte del abastecimiento, durante día y medio, aproximadamente. El alcalde rechaza la propuesta de construir un nuevo depósito ya que el que suministra al barrio fue de los últimos construidos, junto con el de Triufé, hará una década en las corporaciones anteriores a su mandato.

La alcaldía, tras colocar un bando el pasado 6 de febrero por los problemas de turbidez en la red, ha estado proporcionando agua envasada a los vecinos puntualmente durante tres semanas. El lunes, 2 de marzo, se dejó de entregar agua cuando los niveles de turbidez han descendido. El último día que se suministraron garrafas fue el sábado 27 de febrero. Los vecinos que no podían cargar el agua "se les ha acercado a su casa". De 51 garrafas repartidas en los primeros días, el 27 de febrero, ya descendió la demanda de los vecinos a 31.

El pasado año se construyó un pozo de sondeo nuevo, ante la falta de agua, y desde la responsabilidad municipal "estamos mirando cuál es el problema de turbidez y por eso empezaremos por la limpieza del depósito" que se achaca a la lluvia y el deshielo de la nieve. El alcalde que reconoce que no querer entrar en polémica con los vecinos, señala que se ha hecho todo lo posible por garantizar el suministro de agua y arreglar los problemas de turbidez. "El depósito todavía no se ha limpiado a la espera de que pueda venir la empresa".