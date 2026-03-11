El agua de Fermoselle ya es "apta para el consumo" tras 20 días "prohibida" y la renovación integral de la potabilizadora costará 60.000 euros

Los vecinos de Fermoselle ya pueden beber y cocinar con agua del grifo después de 20 días abásteciéndose con garrafas, exactamente desde el 20 de febrero. El Ayuntamiento emitía a las 11.00 de la mañana de este mércoles un bando declarando el agua "apta para el consumo", una vez que los índices de rurbidez cumplen con la legalidad vigente.

Aunque el pasado lunes los parámetros estaban dentro de la normalidad, se ha prefirido apelar a la precuaución y esperar hasta este miércoles, una vez realizado un "exhaustivo tratamiento y seguimiento del estado sanitario del agua" en la plantra potabilizadora y en la red de distribución por parte de la empresa gestora de la ETAP municipal, además de las analíticas periódicas realizadas por el laboratorio autorizado y la supervisión del Servicio de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Nos obstante, el Ayuntamiento de Fermoselle "continuará manteniendo los controles preventivos para garantizar la calidad del agua" confirma el bando firmado por el alcalde, José Manuel Pilo, quien agradece a la Diputación de Zamora los envíos de agua embotalleda a lo largo de este largo periodo de 20 días de crisis sanitaria y su "apoyo incondicional" paara la renovación integral de la ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable).

Presupuestos

Precisamente, el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, confirmaba esta mañana que la institución está a la espera de recibir los presupuestos de las actuaciones en las plantas potabilizadoras y los sistemas de abastecimiento de los pueblos con embalses que han tenido problemas de agua para concretar con Iberdrola el compromiso económico que ha anunciado. En el caso de Fermoselle, la renovación integral se concreta en 60.000 euros.

"Ya tenemos el de Fermoselle y nos llegarán los presupuestos de actuaciones en San Pedro de la Nave Almendra, Villalcampo y Carbajosa de Alba. Espero que el viernes nos llegue el presupuesto de Palacios del Pan para ya tomar la decisión de financiación de estas actuaciones y evitar que se vuelvan a producir este tipo de escenarios por turbidez".

Faúndez no ha precisado el alcance del compromiso de Iberdrola, aunque "nos pondremos en contacto con ellos, nos dirán una cifra, y el resto lo subvencionará la Diputación. Iberdrola ha tenido una buena predisposición en este escenario. Iberdora me está apurando para saber cuál es el importe total de la inversión." ha precisado el presidente de la Diputación que el pasado 6 de marzo mantenía una reunión con Miguel Calvo, delegado de Iberdrola en Castilla y León, y los alcaldes de Fermoselle, Palacios del Pan, Villalcampo y San Pedro de la Nave-Almendra.

Aprovechamiento

Tras la misma, la empresa, que gestiona el aprovechamiento hidroeléctrico de los embalses donde captan los cuatro pueblos, se comprometió a aportar una cantidad económica, todavía por definir. "Igual que en otras ocasiones hemos tenido que tirar de las orejas (a Iberdrola), en este caso el comportamiento ha sido de compromiso" ha incidido el presidente de la Diputación de Zamora al ser preguntado sobre el grado de implicación de la hidroeléctrica con el problema de abastecimiento de los pueblos que captan el agua de embalses.

La crisis sanitaria llevó al Ayuntamiento de Fermoselle a "solicitar el amparo" de Iberdrola y de las instituciones públicas competentes implementar medidas urgentes para la renovación integral de la estación depuradora ETAP y los depósitos municipales.

Un problema que el Ayuntamiento de Fermoselle llegó a relacionar con los trasvases que Iberdrola ha realizado en las últimas semanas desde la central hidroeléctrica de Villarino de los Aires a la presa de Almendra, donde Fermoselle capta el agua destinada al abastecimiento público".

Javier Faúndez ha confirmado que, además de Fermoselle, ha quedado resuelto el problema de turbidez en San Pedro de la Nave; sin embargo siguen los problemas en Palacios del Pan y en Villalcampo "posiblemente quede resuelto en los próximos días".