La construcción del nuevo puente rodado en Hermisende costará 1,5 millones

La Diputación de Zamora ha adjudicado las obras para la construcción del nuevo puente sobre el río Tuela y la variante de la carretera ZA-L-2698, en el término municipal de Hermisende, con la que se suprimirá el tráfico rodado por el histórico puente de piedra.

El contrato, adjudicado a la empresa Estructuras Técnicas y Servicios de Rehabilitación, S.L. mediante procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria, asciende a un importe total de 1.513.109,13 euros (1.250.503,41 euros de base imponible y los 262.605,72 euros de IVA del 21%) con cargo al Plan Extraordinario de Inversiones 2025-2027 de la institución provincial. El plazo de ejecución de las obras es de diez meses tras la firma del contrato y el acta de replanteo.

La adjudicación se ha realizado con una baja aproximada del 2% respecto al presupuesto base de licitación que se fijó en los 1.276.024,47 euros de base imponible, impuestos aparte, lo que suponía un importe total de 1.543.989,61 euros.

La actuación estratégica contempla la construcción de una variante de 478,5 metros de longitud, que permitirá desviar el tráfico del trazado urbano actual, mejorando de forma notable la fluidez del tráfico y la seguridad vial en el núcleo de Hermisende así como mejoran la conectividad con Portugal.

Asimismo, incluye la ejecución de un nuevo puente sobre el río Tuela, con una longitud total de 72 metros, distribuida en tres vanos -dos laterales de 22 metros y uno central de 36 metros.

El viaducto contará con dos carriles de 3 metros de anchura, arcenes de 0,5 metros y una acera de 1 metro, alcanzando una anchura total de 10,7 metros. La nueva estructura se construirá aguas arriba del puente actual, integrándose en el entorno y cumpliendo todos los requisitos técnicos, de seguridad y medioambientales exigidos.

Conservación del puente histórico

La actuación permitirá dar solución a los problemas de circulación que genera el actual puente que, construido en 1774 con sillares de granito y con una anchura de apenas 2,40 metros, impide el cruce de vehículos y presenta importantes limitaciones de visibilidad debido a su trazado en “lomo de asno”.

Este puente, catalogado como patrimonio cultural de Castilla y León, será conservado y destinado a uso peatonal, integrándose como recurso turístico y patrimonial del municipio.