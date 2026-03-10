Más robos en el medio rural de Zamora: los ladrones entran en tres viviendas de este pueblo

La oleada de robos con fuerza en viviendas particulares y negocios registrados en los últimos días ha generado preocupación entre las autoridades y los vecinos del medio rural de Zamora.

A la lista de municipios en los que se han denunciado robos, Almeida, Granja de Moreruela, Moraleja del Vino o Morales del Vino, se suma ahora Montamarta, que en los últimos días también ha sufrido asaltos con fuerza en casas particulares que están habitadas.

El alcalde de Montamarta, Daniel Santiago, ha confirmado que los robos comenzaron hace dos semanas y que el último tuvo lugar en la tarde del pasado viernes cuando los ladrones entraron a una vivienda particular y se apropiaron de dinero, joyas y “hasta unas sábanas”.

Un total de tres robos con fuerza en casas particulares se han denunciado en Montamarta en los últimos días y, en todos, el modus operandi es el mismo, es decir, los ladrones aprovechan la ausencia temporal de sus propietarios para acceder al interior de las viviendas.

Más vigilancia

Ante esta situación y el “temor” generado entre los vecinos, el Ayuntamiento decidió remitir un escrito a la Subdelegación del Gobierno para solicitar que se incremente la vigilancia en el municipio.

El alcalde ha trasladado al subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, la preocupación generada en el municipio en el que “los vecinos están asustados” por lo que será atendida su reclamación y se aumentará la presencia de agentes de la Guardia Civil en el pueblo. Blanco también ha explicado al alcalde que, en principio, la hipótesis que cobra fuerza es que los robos hayan sido perpetrados por "bandas itinerantes".

No obstante, desde la Subdelegación del Gobierno se ha instado a los vecinos a que si detectan “cualquier anomalía” o “movimientos sospechosos” se pongan en contacto con la Guardia Civil.

Por último, el alcalde reconoció que Montamarta depende de la vigilancia del Puesto de la Benemérita en Manganeses de la Lampreana, cuyos efectivos "son limitados" y tienen que velar por la seguridad de varios pueblos de la zona, lo que dificulta su trabajo en el medio rural.