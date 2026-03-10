Rabanales de Aliste despide a su vecino más longevo: "Agustín el de Campogrande"

El municipio de Rabanales de Aliste (Matellanes, Ufones, Mellanes, Grisuela y Fradelos) se ha vestido de luto, tristeza y dolor para dar un último, emotivo y merecido adiós a uno de sus hijos más ilustres: Agustín Martín Ríos su varón más longevo falleció a los 101 años de edad: "Un vecino ejemplar" afirma el alcalde Santiago Moral Matellán.

La iglesia de San Salvador de Rabanales de Aliste acogía la misa de funeral oficiada por su paisano de Fradellos el párroco José Alberto Sutil Lorenzo con la asistencia de numerosos vecinos, paisanos y allegados que acompañaron a la familia en el adiós a Agustín que ya descansa en el camposanto de Rabanales, mientras su recuerdo y sus buenas obras perdurarán para siempre con una huella imborrable en la memoria y el corazón de sus paisanos.

Agustín Martín, con el alcalde de Rabanales a su derecha, durante el homenaje del Ayuntamiento. | CH. S.

Agustín Martín Ríos vino al mundo un ya lejano día 7 de septiembre de 1924 en Campogrande, pequeña pero acogedora localidad perteneciente al municipio de San Vicente de la Cabeza, en el seno de una humilde y sencilla familia formada por el Tío Simón y la Tía Concepción, un matrimonio típico alistano de la época que se ganaba la vida dedicándose a la práctica de la agricultura y ganadería allá por la verde y frondosa ribera del río Espinoso.

Fue él el mayor de tres hermanos, un varón, Valeriano, y una mujer, Valentina, que también se casó forastera, con Agapito Silva Calvo, de Valer de Aliste, aunque fijaron su residencia en Campogrande. Era entonces Campogrande un pueblo lleno de vida contando con 142 vecinos que incluso llegarían a ser 183 en 1850. Hoy apenas son 20 vecinos: 11 hombres y 9 mujeres.

Agustín rodeado de su familia. / Ch. S.

Nació durante el reinado de Alfonso XIII, tiempos tranquilos y a la vez de las primeras migraciones masivas a Cuba, Brasil y Argentinaen busca de la tierra prometida, pasando una feliz infancia ayudando a sus padres con las tareas de cuidar la hacienda, llevando las vacas y las ovejas a las ribereños prados y praderas comunales. Listo como un lince, cada primavera, -era la costumbre más típica en los rapaces alistanos-, sabía dónde anidaban todos los pardales, correcarriles, escribideras, tordas, grajos, abangavigas, pegas y picapeces del pueblo.

No eran tiempos aquellos de la posguerra, sin carreteras ni medios de transporte, muy propicios para viajar, aun así, él se echó novia forastera, en Rabanales, y uno de los días más felices de su vida fue el de su boda, el 5 de febrero de 1954, con su enamorada y amada María Gelado Moral, enlace nupcial que como mandaba la tradición tenía lugar en el pueblo de la novia, más concretamente en la iglesia de San Salvador.

Fotografía retrospectiva de Agustín / Cedida a Ch. S.

Allí se establecieron para formar una ejemplar familia, los Martín Gelado, donde en honor a su procedencia él siempre fue conocido muy cariñosamente con el apodo de "Agustín el de Campogrande". El amor dio sus frutos y nacieron sus dos hijos María de la Concepción y Agustín, casados con Luis y Domi, que hicieron abuelos a Agustín y María con sus adorados nietos Víctor, Isi, María y Luis Antonio, a los que luego se sumaría su biznieta Gracia.

Tras sufrir con solo doce años los avatares de la Guerra Civil, llegó una no menos triste posguerra marcada por las penurias y necesidades para todos, más aún para los sufridos campesinos del medio rural alistano, con pueblos superpoblados donde había lo justo para subsistir: "Fueron unos años muy duros y difíciles en los que no sobraban los recursos y teníamos que ingeniárnoslas para vivir".

Agustín fue siempre un hombre con mucha fuerza de voluntad, nada le desanimaba y siempre estaba listo para plantar cara a las adversidades. Un autodidacta que iba sobrado de ingenio para plantarle cara a la vida y salir adelante. Sus allegados le definen como "un genio del hierro y de la manera que lo mismo construía una casa que se ponía a hacer un carro agrícola o a afilar unas hoces para la siega o los cuchillos y las machetas para la matanza".

Misa de funeral en la iglesia de Rabanales / Ch. S.

La emigración le tentó y salió camino de Asturias donde encontró trabajo en la construcción, pero no lograba borrar de su cabeza y su memoria a Aliste. Regresó a su tierra y con el dinero ahorrado se fue a Zamora y se sacó el carnet de conducir, lo cual le permitió convertirse en el primer taxista del municipio de Rabanales con sus flamantes coches: primero un Ford 8 y luego los Renault 4 por 4, Volkswagen 1100, dos Seta 1400 (siete plazas) y un 1500 con motor Mercedes: "no sólo llevaba viajeros, era mucho más, su guía, acompañante, asesor y amigo".

Entre sus cometidos estuvo el de llevar a las parturientas camino del Hospital de Zamora teniendo que hacer muchas veces de matrona cuando los niños adelantaban su llegada al mundo. Otras veces llevaba a enfermos al centro hospitalario siendo el además de taxista ese "familiar" que los acompañaba ante los galenos. Otras veces transportaba a los estudiantes que encontraban en Agustín a un referente a la hora de resolver problemas, dudas o necesidades para encontrar soluciones.

Hablador, sosegado y buena gente para "Agustín el de Campogrande" el secreto de la longevidad y la salud están en "tener un buen corazón, ayudar a los demás en lo que buenamente puedas y nunca hacer al prójimo lo que no quieres que anti se hagan. Hay que hacer el bien sin mirar a quien" sabias palabras de un sabio alistano Agustín... el de Campogrande.