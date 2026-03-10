Los vecinos de Porto, una de las zonas de Zamora más castigadas por los incendios, ante las elecciones de Castilla y León: "Dicen que miran a los pueblos. Si no hay gente no les interesa nada"

La sierra de Porto promete una primavera fulgurante. Las copiosas lluvias del invierno, en forma de nieve en el municipio más elevado de la provincia -1.211 metros de altitud-, anuncian abundantes pastos para las ganaderías que sostienen la actividad agropecuaria en este territorio legendario de pastores y trashumancia, castigado por el fuego el pasado verano como pocas veces.

"Estaba todo muy abandonado, jamás se había dejado así el monte", acierta a decir Paulino Justo, de 93 años, tras toda la vida pastoreando. Es hablar del incendio de agosto y los ojos del anciano se tornan vidriosos. Emoción para quien hoy no reconoce un Porto con apenas medio centenar de vecinos en lo más duro del invierno y ganaderías que se cuentan con los dedos de la mano.

Paulino Justo pasea por el pueblo con su cuidadora, Mirta. / ARACELI SAAVEDRA

"Hace años había muchos animales, el pueblo estaba lleno de gente, pero ahora no se mira para las fincas", reafirma otro vecino, José Antonio Carracedo. "Este incendio en la década de los 60 hubiera sido anecdótico porque el monte estaría bien gestionado por los pastores, pero ahora, sin apenas actividad agroganadera, está muy asilvestrado", incide el alcalde de Porto, Francisco Blanco.

83 años... y mucha vida

De ello sabe José Pérez González, que a sus 83 años no dudó, como otros muchos vecinos, en eludir la orden de evacuación ante el acecho del fuego y quedarse en casa. "Si no es por la gente de aquí, se quema todo", evoca sobre aquellos negros días de agosto de 2025.

"Antes había mucho ganado en la sierra, las ferias eran impresionantes. Cuando llegaba el otoño los pastores quemaban por trozos y en la primavera salían buenos pastos. Ahora no te dejan cortar ni una rama", reflexiona el veterano ganadero y durante años teniente de alcalde del Ayuntamiento. "Dicen que miran a los pueblos. Si no hay gente no les interesa nada", suelta cuando se le requiere sobre la atención que prestan los políticos.

Adrián Bruña, el ganadero más joven con 37 años / Araceli Saavedra

"Política forestal cero; aquí solo se preocupan del Lago (de Sanabria)", sentencia Adrián Bruña, que con 37 años es el ganadero más joven de Porto. Adrián no estaba llamado a criar vacas y caballos, pero un accidente de su padre en plena pandemia le obligó a abandonar el taxi en Madrid y tomar las riendas. "Estoy encantado aquí", cuenta en esta mañana de marzo que vuelve a amanecer blanca.

Ante el horizonte de las elecciones autonómicas del domingo, el joven se muestra crítico por la "nula" sintonía de las administraciones con el medio rural. "No puede ser que las decisiones estén en manos del típico burócrata desde una oficina", cuestiona sobre la gestión de un territorio enclavado dentro del Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto.

"¿No han visto el Pirineo"?

"Hace dos años casi se muere un hombre al que le pilló una vaca en la sierra; como no había caminos tuvieron que bajarlo en la yegua con un torniquete que le hizo su compañero. Se piensan que un Parque Natural no tiene que tener caminos. ¿No han visto el Pirineo?, llegas a la Cola de Caballo, en Ordesa, por una senda y es uno de los sitios naturales más visitados. Aquí nada de nada. La gestión no tiene por qué ser de un tío que estudia , hay que contar con quien está sobre el terreno y sabe lo que hay".

Incendio Porto Sanabria 2025 / Araceli Saavedra / LZA

¿Después del incendio, qué? "Aquí dejó de arder fuerte el 22 de agosto y hasta el 15 de octubre no volvió a llover. Durante esos dos meses nadie se preocupó de nada. El río se puso negro. Vinieron unas patrullas a limpiar cuatro escobas, estarían 15 días y como empezó a llover no han vuelto", relata Adrián.

¿Se podía haber evitado la catástrofe? "No sé si evitar, porque el monte está perdido, pero al menos no hacer tanto daño si se hubieran dejado quemar zonas. El año pasado, antes del fuego, solicitamos quemas y nunca se presentaron, que si un día llovía, que si otro nevaba, que si hacía frío... Hicieron lo posible por no venir. De cara a la galería todo muy bonito, que solicitemos, que vienen. Y a la hora de la verdad, nada. Luego ardió todo de aquella manera", lamenta el joven ganadero.

José Pérez, 83 años, ganadero juubilado / Araceli Saavedra

"La política de prevención de incendios es un desastre, directamente no existe", corrobora José Antonio Bruña "Perkins", teniente de alcalde en el Ayuntamiento portexo. "A raíz del incendio estuve en una reunión con Quiñones (el consejero de Medio Ambiente) y le dije ‘señor Quiñones, los fuegos se apagan en invierno’. ¿Qué contestó? Que cuando hay fuego se apaga. Y ya le dije: ‘claro, se puede tirar un mes pero se apaga’".

"Los acebos se quemaron por la ineficiencia del Parque Natural, porque llevaban dos años sin desbrozar alrededor. Si no lo tienes limpio, arde", se queja Adrián. ¿Y la pesca? "Veremos a ver cuando empiece, pero si están las garzas y los cormoranes pensaremos que hay truchas, no creo que anden comiendo líquenes". El río Bibey, Reserva Natural Fluvial, recibió el castigo del incendio del mes de agosto y el posterior arrastre de cenizas con las lluvias del otoño.

Al fondo, paraje donde se han construido fajinas forestales para contener arrastres hacia el Bibey. / Araceli Saavedra

Por suerte las vacas de la familia Bruña estaba en una zona donde no llegó el fuego. Peor suerte corrieron otros ganaderos que perdieron animales y pastos, como José Diéguez. Siete meses después del desastre, el criador de vacas recuerda aquello como "una gran desgracia, pero no me puedo quejar. Me dieron alimento para los animales cuando lo necesité y económicamente me han ayudado; poco más que decir", valora desde el tractor, en plena faena.

José Diéguez trabajando con el tractor / Araceli Saavedra

Pasado medio año desde que se apagaron las llamas, Greymar Chacón, a sus 17 años la madre de la bebé de Porto, Mariam Victoria de 9 meses, ha podido comprobar cómo durante meses el fuego ha sido el tema de conversación en la barra del bar. Su familia, de origen venezolano, ha cogido el negocio y ella puede continuar con sus estudios en el instituto de Puebla. "Estoy encantada en Porto, lo que peor llevo son las tres horas diarias de viaje. Soy la primera que sale de casa y la última que llega".

Greymar tarda hora y media en la ida y otro tanto en volver desde Puebla al municipio más periférico de la provincia, el más alejado de Zamora con todos los inconvenientes que la distancia impone, especialmente para servicios públicos como la sanidad. Pero esa es otra historia.

Greymar Chacón, madre de la bebé de Porto. | ARACELI SAAVEDRA / A. S.

Volviendo al fuego. ¿Hemos aprendido la lección? "Aquí toda la vida se quemó. Cuando llegaba el otoño, los pastores y los ganaderos quemaban; un corral aquí, otro allá. Gestionaban perfectamente la sierra y luego esas zonas daban buen pasto. Pero ahora, estás asando un chorizo y ya tienes al helicóptero encima –argumenta "Perkins"–, aprender, poco, me parece".

El alcalde, Francisco Blanco, sí reconoce ciertas medidas como consecuencia del incendio: "Aparentemente las administraciones han tomado conciencia; anuncian inversiones, pero casi todo está por ver. Por aquí han pasado algunos técnicos para evaluar la situación, político ninguno".

Soledad Bruña con sus perros a la puerta de casa / Araceli Saavedra

Detalla Blanco promesas de las distintas administraciones públicas como el ensanche de un camino para facilitar el paso de vehículos pesados en caso de emergencias; "en el incendio se vieron mal algunos medios para pasar a la parte del río".

Apunta la actuación en el paraje A Costa, en la ladera del Bibey, donde se han construido fajinas forestales para contener los arrastres de escorrentía y reducir el impacto sobre el río. O la limpieza de caminos que vertebran el valle. "La pena es que si hubieran estado limpios al menos habrían servido de cortafuegos", lamenta el alcalde portexo.

"La espiral es diabólica. Sin actividad pecuaria el monte se transforma en una selva", reconoce el alcalde de Porto; "alguien tiene que hacer ese trabajo de limpieza y prevención en el medio rural; las administraciones se tienen que involucrar porque sino, de alguna manera, la naturaleza acaba cobrando su peaje".