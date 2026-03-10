La Peña Madridista Tabaresa conmemoró sus primeros 25 años de vida, pasión e historia

La Peña Madridista Tabaresa ha conmemorado sus primeros 25 años de vida, historia, pasión y corazón merengue con un variado programa de actos donde los socios disfrutaron de una jornada con su Real Madrid como vinculo de unión, historia y pasión por el fútbol.

La Asociación Peña Madridista Tabaresa fue creada el día 15 de enero de 2001 en una asamblea fundacional celebrada en el bar “Arabat” de Tábara regentado por un madridista de pura cepa, Esteban Villalón Ballesteros, junto a Antonio Melgar García, Isaac Casado Rodríguez, Salvador Romero Díaz, Joaquín Carro Pernía, Esteban Ramos Martín, Julios Ríos Clemente, Claudino Fernández Clemente y Antonio Fernández González que fueron los grandes impulsores con un objetivo muy claro: facilitar la asistencia a partidos en el estadio Santiago Bernabeu en Madrid.

Fueron unos inicios muy ilusionantes donde se llegaron a rondar los 200 asociados. Gracias al reconocimiento oficial por parte del Real Madrid sus miembros tuvieron la posibilidad de viajar en autobús a ver numerosos partidos de fútbol tanto de La Liga española, como de la Copa del Rey e incluso de la Champions League.

Un acto cumbre tenia lugar en el mes de febrero de 2003 cuando se hacia la presentación oficial con la presencia del exjugador del Real Madrid IgnacioZoco. Durante sus 25 años de vida la Peña Madridista Tabaresa ha mantenido una actividad constante, participando en actos organizados por el club de sus sueños, como los torneos celebrados en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Y acompañando al equipo en diferentes competiciones, incluso en algunas citas históricas como la final de la Champions League disputada en la temporada 2021-2022 en París (Francia).

Actualmente cuenta con alrededor de 90 socios con su carnet oficial emitido por el Real Madrid manteniendo una muy estrecha relación con el club a través de sus departamento de peñas, lo que permite a sus miembros seguir disfrutando de experiencias únicas vinculadas al equipo.

La Plaza John Willians, junto a la junto a la iglesia de Santa María acogía el inicio de los actos con el recibimiento a los representantes del Real Madrid: el portero Agustín representando al equipo de fútbol y José “Chechu” Brirukov, ex jugador del equipo de baloncesto.

Como no podía ser de otra manera la primera cita tenía lugar en el Centro de Interpretación de los Beatos donde pudieron conocer y disfrutar de los facsímiles de alrededor de veinte códices medievales, entre ellos la obras de los ilustres maestros tabareses Magius, Sennior, Ende, Emeterius y Monnius: Beatos de Tábara, Gerona y San Miguel.

La reunión y entrega de obsequios tendrá lugar en el Salón Noble de Convenciones del Edificio del Reloj, abierta por el presidente de la Peña Madridista Tabaresa Esteban Villalón Ballesteros. El acto incluyo la participación del portero Agustín González y de José Biriukov, los cuales compartieron sus anécdotas y respondieron a las preguntas de los peñistas, ofreciendo a los más jóvenes consejos sobre disciplina y profesionalidad. Culminó el encuentro con una comida de hermandad y convivencia en el Centro de Turismo Rural “El Roble” de Tábara.