Nueva edición del certamen sobre memoria escolar rural de Zamora

Tras dos primeras y exitosas ediciones, ya está en marcha la tercera edición de los Premios Memoria Escolar Rural cuyo objetivo es recuperar, visibilizar y poner en valor los testimonios de quienes han sido escolares o docentes en el mundo rural español y portugués.

De forma general, pretende estimular que esas personas expresen por escrito sus vivencias educativas y contribuyan con su participación a conservar un conjunto de testimonios personales sobre la escuela rural, una realidad que, a lo largo del pasado siglo y hasta el presente, ha cambiado significativamente en términos culturales y materiales.

De forma más particular para el caso español, se pretende valorar el impacto de la llamada “Enciclopedia Álvarez” y del resto de la obra pedagógica de su autor, Antonio Álvarez Pérez, a cuyo museo en Ceadea (Zamora) está vinculado este certamen.

La fotografía que preside el cartel de esta convocatoria pertenece al relato ganador del II Premio Memoria Escolar Rural, de Fernando Jorge Gonçalves Afonso, ambientado en Sendim. / Fernando Jorge Gonçalves Afonso

Los Premios Memoria Escolar Rural fueron creados por el Ayuntamiento de Fonfría en 2023 y han contado con el apoyo de la Diputación de Zamora, de la Fundación Fomento Hispania y de numerosas entidades y asociaciones de Zamora y Tras-os-Montes, aunque su alcance es nacional. La coordinación técnica de los mismos se ha venido realizando desde la Universidad de Salamanca que, en esta ocasión, canaliza el trabajo de recepción y valoración de trabajos a través del Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Sociales.

Toda la información está disponible en la web de la Casa del Maestro-Museo Antonio Álvarez de Ceadea: https://laenciclopediaalvarez.com/premios-memoria-escolar-rural/ Las comunicaciones con la organización se canalizarán a través del correo observatoriosocial@usal.es

Como en ocasiones anteriores, todos los trabajos presentados se publicarán en un libro en doble formato, físico y digital. Además, si el jurado así lo considera oportuno, podrán otorgarse tres premios, de 1000, 500 y 250 euros, a los mejores relatos. Es de advertir que el jurado tiene encomendado valorar, ante todo, el sentido testimonial y la representatividad de lo narrado en los relatos, por encima de su calidad literaria. Como en la edición anterior, el certamen está abierto a textos escritos en español, portugués y cualquier lengua cooficial de la península ibérica, incluyendo el mirandés.