Kilómetros de altruismo en Palazuelo de las Cuevas: regresa la gran marcha solidaria

Un camino, mil motivos. La Marcha Senderista Solidaria regresa a Palazuelo de las Cuevas en su segunda edición, una cita para el próximo 4 de abril que combina deporte, naturaleza y compromiso social, ya que los beneficios de la actividad irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer.

Ya puedes inscribirte en la marcha, organizada por la Asociación Cultural El Castro de Palazuelo, a través del código QR de este cartel:

Cartel anunciador de la marcha en Palazuelos. / Cedida

Precios y horarios

La jornada arrancará a las 10:30 horas, con la entrega de mochilas en el comedor social, y continuará con la salida oficial a las 11:15 horas para recorrer el camino que une Palazuelo y San Vicente antes de regresar al punto de partida. Por 6 euros los adultos y 3 euros los niños, los participantes recibirán camiseta y mochila —hasta agotar existencias— y entrarán en los sorteos de regalos que se celebrarán entre todos los inscritos. Además, quienes no puedan asistir tienen la opción de colaborar a través de la Fila Cero, destinada íntegramente a la AECC.

Un momento de la marcha de 2025. / Cedida

La I Marcha Senderista "Pequeños pasos solidarios" de 2025 fue todo un éxito, lo que motivó que este año hayan lanzado una segunda edición. Hasta 224 dorsales consiguieron vender el colectivo el pasado año, una cuantía económica que aspiran superar el próximo 4 de abril.