Los bomberos forestales marchan por un operativo que cuide los montes todo el año: "Seguimos con la misma precariedad"

Los vecinos de Molezuelas de la Carballeda arroparon a los bomberos forestales en el inicio de su marcha de protesta hasta Villardeciervos, organizada por los miembros de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León. Tras la pancarta “El monte no olvida. Un operativo de incendios 100% público y profesional que cuide nuestros montes todo el año” los miembros de la Asociación reivindicaron la profesionalización y reconocimiento de los bomberos forestales, además de empleo todo el año para no solo para extinguir, sino primordialmente para prevenir incendios.

Los bomberos forestales marchan por sus derechos: "Seguimos con la misma precariedad" / Araceli Saavedra

El representante de la asociación, Sergio Fidalgo Lozano, recordaba que “llevamos bastantes años con incendios graves como los de la Culebra de 2022 y los de León y Sanabria de 2025 y lo que quede de 2026”. Las mejoras que se han llevado a cabo “han sido insuficientes y ha sido una medida de extracción. La más evidente ha sido el día 1 de enero de 2026, cuando sacaron que el operativo de incendios forestales iba a ser fijo durante todo el año, cuando únicamente comprendía la parte pública que tenía plaza. Estamos hablando de un 15% aproximado del operativo. El resto seguimos en las mismas condiciones”.

Fidalgo señaló además las condiciones laborales del personal como los vigilantes de las torretas “no se les da EPI, no se les da herramienta o no se les dice dónde tienen que ir”. En estos momentos la mayoría de los bomberos forestales “están parados sin hacer las tareas de prevención. El operativo, de cara a 2026, está igual que el año pasado”.

Desde la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales denuncian que la Junta “no ha reconocido la Ley nacional del año 2024 de 8 de noviembre de Bomberos Forestales seguimos, todo el operativo, sin ser bomberos forestales. Seguimos con la misma precariedad y esperando, como ya habíamos avisado en 2022, una campaña dura para 2025. A ver qué tal se nos da 2026 pero no tiene pinta de ser una buena campaña”.

Rebeca Llamas, una de las vecinas de Molezuelas que acompañó al grupo de bomberos en el trayecto por el pueblo, reconocía el apoyo a los bomberos y la urgencia “es menester que haya limpieza de montes en los pueblos, para que no ocurra lo que sucedió el verano pasado”. Rebeca relataba que en el incendio de Molezuelas “gracias a que el aire cambió y no llegó a mi casa porque venía en esa dirección”. También señalaba que antiguamente cuando los vecinos tenían ganado “y el monte estaba todo más limpio. Es necesario que se limpie”. El teniente de alcalde de Molezuelas, Andrés Espino, respaldaba las afirmaciones de Rebeca y alentaba la protesta “y que sigan pidiendo que se mejoren las condiciones laborales. Creo que tienen que seguir porque si no esto va a ser un desastre”.