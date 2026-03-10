Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta Gesop para LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORAEl 8M en ZamoraMujer atropellada en MombueyEstudio de viabilidad del tren
instagramlinkedin

Los alistanos se suman al apoyo a los últimos carteros rurales de La Raya

Llamamiento vecinal a unirse a los trabajadores de Correos en la concentración convocada en Alcañices el próximo viernes, 13 de marzo

Trabajadores de Correos concentrados frente a la oficina de Alcañices.

Trabajadores de Correos concentrados frente a la oficina de Alcañices.

Chany Sebastián

La comarca alistana, sus pueblos y sus gentes suman su apoyo a las reivindicaciones de los últimos carteros rurales alistanos que cada día a las 9 de la mañana se concentran frente a la sede de Correos en la villa de Alcañices: frente al Santuario de Nuestra Señora la Virgen de la Salud.

En la comarca de Aliste, cinco carteros atienden 79 pueblos. Lo hacen con esfuerzo, vocación y bajo condiciones cada vez más difíciles: falta de personal, zonas de reparto desbordadas, presión creciente y abandono institucional.

Su labor no es solo repartir cartas. Es sostener el vínculo humano en nuestros pueblos, ser compañía, ser servicio público. Y hoy, ese servicio está en peligro.

Desde vecinos, compañeros y ciudadanos de toda España, el mensaje es claro: “𝐓𝐢𝐞𝐧𝐞𝐧 𝐫𝐚𝐳𝐨́𝐧”, “𝐀́𝐧𝐢𝐦𝐨”, “𝐋𝐮𝐜𝐡𝐚 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐚”, “𝐁𝐫𝐚𝐯𝐨”, “𝐀𝐩𝐨𝐲𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥”. Pero también: “𝘼𝙝𝙞́ 𝙚𝙨𝙩𝙖́𝙣, 𝙨𝙤𝙡𝙤𝙨”. Y los alistanos creen que ha llegado la hora de acompañarlos.

Noticias relacionadas

Defender a los carteros es defender a nuestros pueblos alistanos, a nuestros derechos, a nuestra dignidad. La comarca de Aliste está con ellos, ¿Y tú, te sumas? Viernes 13 de marzo a las 9 de la mañana frente a la oficina comarcal de Correos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pueblo del oeste zamorano planta cara a la despoblación y sube en un año casi medio centenar de vecinos
  2. La Junta frena la residencia de mayores de Muelas del Pan: el Ayuntamiento renuncia a su construcción y lamenta la pérdida de una oportunidad
  3. Rescatan a una mujer secuestrada en su propia casa en La Guareña: su marido, detenido
  4. Regresan los robos en domicilios, esta vez a este pueblo de Zamora: la Guardia Civil intensifica su presencia
  5. Esta carretera que une tres comarcas de Zamora espera desde hace 40 años su renovación integral
  6. Robos y entradas en casas desatan la alarma entre los vecinos de Almeida de Sayago
  7. Xiomara, la niña más esperada de Sanabria: primer bautizo en su pueblo desde hace 14 años
  8. El Santuario de la patrona de Sanabria, 'agraciado' con un décimo de Navidad depositado en el limosnero

Alcañices inicia la "recuperación" de las vías urbanas del recinto histórico

Los alistanos se suman al apoyo a los últimos carteros rurales de La Raya

Los alistanos se suman al apoyo a los últimos carteros rurales de La Raya

La Peña Madridista Tabaresa conmemoró sus primeros 25 años de vida, pasión e historia

Alcañices cede parte de la Estación de Autobuses a Medio Ambiente

El Festival “Sabores Mirandeses” congregó en tres días a más de 20.000 zamoranos y trasmontanos

El Festival “Sabores Mirandeses” congregó en tres días a más de 20.000 zamoranos y trasmontanos

Rabanales, rica biodiversidad y municipio alistano puntero a nivel comercial y agroganadero

Regresan los robos en domicilios, esta vez a estos pueblo de Zamora: la Guardia Civil intensifica su presencia

Regresan los robos en domicilios, esta vez a estos pueblo de Zamora: la Guardia Civil intensifica su presencia

Puebla de Sanabria se une en la igualdad por el Día de la Mujer

Tracking Pixel Contents