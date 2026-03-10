Los alistanos se suman al apoyo a los últimos carteros rurales de La Raya

La comarca alistana, sus pueblos y sus gentes suman su apoyo a las reivindicaciones de los últimos carteros rurales alistanos que cada día a las 9 de la mañana se concentran frente a la sede de Correos en la villa de Alcañices: frente al Santuario de Nuestra Señora la Virgen de la Salud.

En la comarca de Aliste, cinco carteros atienden 79 pueblos. Lo hacen con esfuerzo, vocación y bajo condiciones cada vez más difíciles: falta de personal, zonas de reparto desbordadas, presión creciente y abandono institucional.

Su labor no es solo repartir cartas. Es sostener el vínculo humano en nuestros pueblos, ser compañía, ser servicio público. Y hoy, ese servicio está en peligro.

Desde vecinos, compañeros y ciudadanos de toda España, el mensaje es claro: “𝐓𝐢𝐞𝐧𝐞𝐧 𝐫𝐚𝐳𝐨́𝐧”, “𝐀́𝐧𝐢𝐦𝐨”, “𝐋𝐮𝐜𝐡𝐚 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐚”, “𝐁𝐫𝐚𝐯𝐨”, “𝐀𝐩𝐨𝐲𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥”. Pero también: “𝘼𝙝𝙞́ 𝙚𝙨𝙩𝙖́𝙣, 𝙨𝙤𝙡𝙤𝙨”. Y los alistanos creen que ha llegado la hora de acompañarlos.

Noticias relacionadas

Defender a los carteros es defender a nuestros pueblos alistanos, a nuestros derechos, a nuestra dignidad. La comarca de Aliste está con ellos, ¿Y tú, te sumas? Viernes 13 de marzo a las 9 de la mañana frente a la oficina comarcal de Correos.