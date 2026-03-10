Alcañices inicia la "recuperación" de las vías urbanas del recinto histórico

El Ayuntamiento de Alcañices, cuya Corporación Municipal preside el alcalde David Carrión Gallardo, ha iniciado las obras para la recuperación del antiguo entorno de "dentro de la villa" con vistas a ofrecer un pavimento urbano acorde con el recinto histórico más propio de otros tiempos de visitas reales y moradas de caballeros templarios o de la Orden de Santiago. De esta manera, las capas de rodadura de hormigón y aglomerado darán paso a los adoquines castellanos.

El recinto amurallado de Alcañices fue declarado el día 12 de junio de 2008 por la Junta de Castilla y León Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico, un lugar digno de visitar y conocer, su historia y arquitectura, más aún cuando recupere su fisonomía y se pueda caminar por un histórico suelo acorde con las antiguas estructuras medievales. La justificación de la declaración desde la Consejería de Cultura fue clara y concisa: "La imagen y significado histórico de la villa de Alcañices, la conservación de parte del recinto amurallado y su reflejo en el característico trazado urbano, la existencia de algunos inmuebles de interés singular como la iglesia parroquial de la virgen de la Asunción o el Palacio de los Marqueses y la conversación de interesantes ejemplos de arquitectura popular alistana, exigen una protección integral de este Bien de Interés Cultural".

En esta primera fase se actuará en las céntricas plazas José Ferreras y del Reloj, más concretamente desde el antiguo bar "María y Manolo" y la casa parroquial hasta enlazar con la Plaza Mayor junto a la Farmacia "Calvo". En las aceras se utilizarán adoquines envejecidos tipo románico color otoño.

La inversión económica ascenderá a 40.000 euros, sobre proyecto técnico del arquitecto Julián Fernández Lozano. En un principio se había pensado afrontar una primera fase solo en la plaza de Ferreras con 31.298 euros de gastos. Al final se ha unido otra subvención de alrededor de 8.000 euros para de esta manera actuar también en la Plaza del Reloj.

Un trabajador levanta con una pana el hormigón y el aglomerado de las calles. | CH. S.

En una segunda fase se afrontará el resto incluida la plazuela situada frente al "Sagrado" de la iglesia de la Virgen de la Asunción por donde salen las procesiones, junto a la plaza Reverendo Domingo Dacosta.

Tras reconvertirse en peatonal la calle Hospital, desde su inicio en la Plaza Mayor (travesía de la Nacional 122) hasta la calle Labradores, dicha vía urbana, donde se ubican varios bares y la sede de la antigua Caja España (Unicaja), fue la primera donde se acometió un cambio radical de la estética, pasando a mejor vida el hormigón y el alquitrán, para dar la bienvenida al adoquín castellano.

Posteriormente se continuó, desde el final de la calle Hospital, por toda la calle San Andrés por el entorno del Centro de Turismo Rural "La Atalaya" (El Churrero), justo hasta la antigua plaza Las Moreras, ahora plaza Alcalde Tomás Carrión. En este caso ya se han invertido 105.000 euros, en una primera con 45.000 de la Diputación de Zamora y en una segunda 60.000 con la colaboración de la Junta de Castilla y León, con el Ayuntamiento de Alcañices como promotor.

Este mismo año, con una inversión de 81.000 euros, se actuará también, así lo confirma el alcalde David Carrión Galhardo, en esta nueva ágora Alcalde Tomás Carrión, a la que se han trasladado las verbenas populares del mes de agosto dados los problemas y peligros de la Plaza Mayor ocupada en parte por la carretera Nacional 122. Previamente se procederá a su ampliación hasta el actual edificio de Telefónica derribando el inmueble que ha acogido durante los últimos años la sede de la Comarca Forestal de Aliste (Agentes de Medio Ambiente de la Junta) y el Centro de Acción Social de Aliste de la Diputación.

Una de las plazas en la que el antiguo pavimento será renovado con adoquines. | CH. S.

Unanimidad entre vecinos, emigrantes y visitantes a la hora de valorar como "muy positiva y acertada" la actuación del Ayuntamiento de Alcañices: "La villa tiene un recinto histórico maravilloso y las plazas y calles de hormigón y aglomerado desentonaban mucho y para mal con las partes que se conservan del antiguo recinto amurallado. La alternativa de los adoquines contribuye a humanizar los espacios y hacerlos más atractivos". Las obras van a muy buen ritmo y la idea y el objetivo es que tanto la plaza de Ferreras como la plaza del Reloj estén terminadas y listas para que puedan discurrir por ellas las procesiones de Semana Santa que salen de la iglesia de la Virgen de la Asunción.

La primera referencia histórica que encontramos de Alcañices tiene fecha del 2 de agosto de 1024 en que recibía la visita del rey Alfonso IX siendo teniente del castillo Nulo Froilaz, siendo clave ya el siglo XIII cuando allí se tiene constancia de caballeros de la Orden de Santiago con casa, hereda y derechos y de la Orden del Temple. Sería Alfonso X "El Sabio", el que entregó las martiniegas reales a los templarios de Alba de Aliste en el año 1255.