Regresan los robos en domicilios, esta vez a este pueblo de Zamora: la Guardia Civil intensifica su presencia

La preocupación regresa a la Tierra del Vino ante un nuevo episodio de robos en domicilios. Los hechos, cometidos durante el pasado fin de semana, se han centrado en una urbanización de Moraleja del Vino, donde ya se han denunciado dos entradas a viviendas particulares y se ha intensificado la presencia de patrullas de la Guardia Civil.

La preocupación vecinal es patente, especialmente por la naturaleza de las entradas, cometidas durante la tarde y no por la noche como venía siendo habitual. Unos asaltos que parecen claramente estudiados, tal y como ha denunciado a este periódico el alcalde del municipio, Roberto Álvarez.

Desde el Ayuntamiento se ha hecho un llamamiento a la colaboración vecinal para tratar de aportar cualquier dato o pista que pueda ayudar a esclarecer estos hechos delictivos. La Guardia Civil ya trabaja con varios indicios a la espera de que estos robos puedan resolverse "y que caiga sobre ellos todo el peso de la Justicia".

Si bien los hechos denunciados se han realizado aprovechando la ausencia puntual de los propietarios, el miedo a que puedan repetirse en presencia de un menor o de personas de avanzada edad preocupa al regidor. "Imagínate que en esos momentos hay una persona mayor en casa".

Recuerda Álvarez que meses atrás ya se denunciaron robos de naturaleza similar en localidades aledañas de la Tierra del Vino y confía en que sea cuestión de "poco tiempo" dar con ellos.

Pese a que la presencia de la Guardia Civil se nota "especialmente por la noche", son varios los vecinos que ya se han ofrecido para organizarse y, en caso de resultar necesario, formar patrullas de vigilancia por la zona afectada y puntos aledaños que puedan resultar igualmente de interés para los delincuentes.