Puebla de Sanabria se une en la igualdad por el Día de la Mujer

Unidad en la igualdad por el Día de la Mujer. Vecinos de Puebla y localidades aledañas volvieron a arropar un año más los actos organizados por el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria con motivo del 8 de marzo en un programa que aunó deporte, cultura y reflexión en torno a la igualdad.

La programación elaborada por las Concejalía de Bienestar y Servicios Sociales e Igualdad y la de Cultura y Turismo, arrancó con la actividad deportiva “Sanabria en Igualdad”, celebrada en el Polideportivo Municipal José Varela, en la que participaron alrededor de 60 personas, entre madres, padres, niños y niñas, en un partido de fútbol que fomentó la convivencia y la participación intergeneracional.

Posteriormente, en la Sala de las Mujeres del Ayuntamiento, tuvo lugar la entrega de premios del XXXVI Certamen de Dibujo Infantil “Sanabria en Igualdad” (III edición) y del V Concurso de Fotografía “Sanabria en Igualdad”, en un acto que reunió aproximadamente a 40 personas, entre familias y participantes. En el certamen de dibujo participaron 183 niñas y niños de tres centros educativos de la comarca —IES Fray Luis de Granada (Puebla de Sanabria), CEIP Monte Gándara (El Puente de Sanabria) y CRA de Palacios de Sanabria— y se concedieron diez premios.

Por su parte, el concurso de fotografía contó con la participación de 21 personas que presentaron 42 imágenes. El jurado otorgó el primer premio, dotado con 100 euros, a Francisco Arcenillas por la fotografía “Conciliación”; el segundo premio (75 euros) a Salvador Linares Fernández por “Laura en la rapa”; y el tercer premio (50 euros) a Kini Mercado Pérez por “Barreras visibles, fuerza invisible”. Además, se concedió una mención especial a Mercedes Martino Martínez por la fotografía “Lo que no se quiere ver”, destacada por la fuerza de su mensaje. Cabe señalar que las tres personas ganadoras del concurso proceden de fuera de la provincia de Zamora, lo que refleja el creciente alcance de esta iniciativa.

Actos celebrados en puebla de Sanabria con motivo del 8 de marzo / Ayuntamiento de Puebla de Sanabria

Tras la entrega de premios, las familias y los niños y niñas asistentes visitaron la exposición de los dibujos y las fotografías, instalada en la Sala de Exposiciones del Castillo, donde permanecerá abierta durante los meses de marzo y abril.

La jornada concluyó con la conferencia “La manosfera: nuevas violencias digitales contra la igualdad”, impartida por Luisa Velasco Riego, concejala del Ayuntamiento, a la que asistieron unas 35 personas. Durante la charla se abordaron los riesgos asociados a determinados entornos digitales en los que se difunden discursos contrarios a la igualdad y la importancia de la educación para prevenir estas dinámicas.

El Ayuntamiento quiso agradecer también la colaboración de la pintora zamorana Mer Fidalgo, madrina del certamen, y de Amando Crespo González, director de fotografía y responsable de Sanabria TV, por su participación como miembro del jurado.