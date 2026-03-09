Un operativo de búsqueda en los Pelambres, novedad en las Jornadas sobre desapariciones involuntarias en el medio rural

El entorno de los Pelambres y el puente de Los Poetas en Zamora se convertirán en el escenario de un simulacro de búsqueda inédito en el marco de las Jornadas sobre desapariciones involuntarias de personas en el medio rural organizadas por la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora los próximos días 18 y 19 de marzo en el teatro Ramos Carrión.

La exhibición didáctica, que pretende acercar a la ciudadanía el novedoso protocolo de actuación implementado por la Comandancia ante un aviso por desaparición, constituye una de las principales novedades en estas Jornadas que abordarán desde espacios de sensibilización con familiares a protocolos de evacuación y atención específicos ante sucesos con víctimas múltiples como el reciente accidente ferroviario en Adamuz. El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil de Córdoba detallará durante su ponencia las principales dificultades que entraña este tipo de actuaciones.

Una cita de referencia nacional e internacional que alcanza su quinta edición desde esa incipiente propuesta gestada en 2021 en Figueruela de Arriba, municipio que mantiene a dos personas desaparecidas: Miguel, de 78 años, desaparecido en la pedanía de Gallegos del Campo el 2 de septiembre de 2016 y José Antonio, de 72 años, a quien se le perdió la pista el 30 de marzo de 2021. A ellos se suma el caso de José Luis (53 años), visto por última vez en Cubillos del Pan el 7 de marzo de 2014.

Tres casos sin resolver, pero que no se dan por cerrados. "El operativo de búsqueda siempre está activo", recuerda el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ante el "desasosiego de los familiares por no poder cerrar el duelo".

Pese a la complejidad que entraña una provincia envejecida y dispersa -también pese a estos tres casos por esclarecer-, la tasa de localización en los últimos años ha alcanzado el 100%, un porcentaje que se mantiene incluso en lo que va de año en un 2026 en el que se han reportado ya cinco avisos por desapariciones involuntarias.

Un éxito al que han contribuido estas jornadas a la hora de desmontar creencias o bulos como la de esperar entre 24 y 72 horas para formular la denuncia o que el dispositivo desplegado por la Guardia Civil tiene un coste. "Todos los zamoranos saben que se trata de un servicio público y que es totalmente gratuito", añade Blanco.

Así se desarrollarán

Las Jornadas mantendrán el formato de anteriores ediciones con dos sesiones de mañana y tarde para el miércoles, 18 de marzo, y una de mañana el jueves día 19 de marzo. Como viene siendo habitual, el programa de actos -que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Zamora, la Fundación Caja Rural, Alimentos de Zamora y la Fundación de la Guardia Civil- se clausura con un concierto de la Unidad de Música de la Guardia Civil.

El Teniente Coronel Jefe de la Comandancia Héctor David Pulido, reparaba en la presentación de estas Jornadas con la celebración en este 9 de marzo del Día de las personas desaparecidas sin causa aparente, fecha acordada por el Congreso de los Diputados en el año 2010.

El programa contará con un total de 6 mesas y 25 ponentes que comenzarán dibujando la "Problemática general de búsqueda". Tal y como avanzaba el Comandante Jefe de Operaciones Jesús González Tejada -en presencia también del Comandante Jefe de personal y Apoyo Pedro Matellán-, la mesa estará encabezada por Pilar Muniesa, directora del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) en España, además de coautora del Informe anual de personas desaparecidas que el Ministerio del Interior presentará un día antes del arranque de estas jornadas.

La segunda de las mesas abordará la "Problemática general de las desapariciones", con la vista puesta en los nuevos protocolos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, mientras que los familiares de los desaparecidos tendrán su voz en una mesa con presencia y alusión a resoluciones recientes, como el de la mujer de 50 años rescatada el pasado mes de enero en El Perdigón.

Las Jornadas continuarán con las mesas sobre "Sucesos con víctimas múltiples", "Prevención de las desapariciones", así como la de "Medios de Comunicación" que reunirá a profesionales de la comunicación de la talla de Carlos Franganillo (presentador de Informativos Telecinco), Malena Guerra (periodista especializada en Sucesos en Informativos Telecinco) y Juan Baño (jefe de Interior de COPE) junto a profesionales de la actualidad provincial como Eva Crespo (directora de La 8 Zamora) y Alejandro Bermúdez (Jefe de Estrategia Digital y jefe de Comarcas de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA).

Paralelamente, durante el miércoles 18 de marzo se podrá visitar en la terraza del teatro Ramos Carrión una exposición de medios utilizados por las distintas especialidades de la Guardia Civil que trabajan en desapariciones, y como novedad, en la jornada de tarde del día 18, se llevará a cabo un simulacro de búsqueda en la zona de Los Pelambres y Puente de Los Poetas.

Estas V Jornadas refuerzan su objetivo de formar, divulgar y concienciar a todos los colectivos que, de una manera u otra, pueden llegar a tener relación o intervenir en este tipo de desapariciones, profesionales, ciudadanos, asociaciones y diversos colectivos del ámbito rural, así como al personal relacionado con los cuidados de personas de más edad. La técnico de comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, destacaba el carácter gratuito de estas jornadas, animando a la ciudadanía a participar.