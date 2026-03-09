Nuez de Aliste programa la primera Escuela Taller "Repicando las campanas"

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Nuez acogerá el día 28 de marzo la primera Escuela Taller "Repicando las Campanas" dentro de la III Semana Santa y Cultural "Nuestra fe & Nuestras Raíces". Unas jornadas cuyo objetivo se centrará en poner en valor el interés por la historia, tradición y patrimonio en esta pequeña localidad zamorana fronteriza con Quintanilha en Portugal y su entorno, mostrando el talento artístico y científico de sus vecinos.

En Nuez de Aliste las campanas no sólo marcan el tiempo, son la voz del pueblo, un código vivo que durante siglos ha convocado a las fiestas, al duelo o al aviso. Este taller será un a invitación a recuperar ese patrimonio sonoro de la mano de quienes mejor los conocen: sus campaneros Julián Lorenzo y Pedro Martiáñez.

La primera cita será el día 28 de marzo de 17 a 18.30 horas y a través de sus manos y sus relatos aprenderemos los ritmos y los secretos de un lenguaje que se ha transmitido generación tras generación. No será solo un taller técnico, será un encuentro con nuestra tradición oral más vibrante: "Ven a sentir la fuerza del bronce y a descubrir cómo, en Nuez, el sonido se convierte en memoria y la memoria en comunidad".

El Domingo de Ramos, 29 de marzo, segunda sesión donde se profundizará en el arte de hacer hablar las campañas, descubriendo los toques que durante siglos organizaron la vida de Nuez de Aliste. Las Campanas no sólo llamaban a misa, eran el sistema de alerta y comunicación de todo un pueblo. Se aprenderá a ejecutar y distinguir toques tan simulares como el "Detente Nublao" usado ancestralmente para alejar las tormentas y proteger las cosechas, el toque a "Concejo" que convocada a los vecinos para el trabajo común; o el toque a "Fuego", cargado de urgencia. También se practicarán los repiques propios de las grandes solemnidades y festividades religiosas.

Excursión

El Miércoles Santo, excursión de 10 a 14 horas para descubrir el "Oro del Dragón" en las minas de San Blas con una ruta de ocho kilómetros de ida y vuelta por ellos parajes naturales.

En Jueves Santo, día 2 de abril, de 16 a 19 horas, exposición "Piedra y Pasión" a escala: el alma de Zamora en miniatura. Se mantendrá también en Viernes Santo. Se trata de una exposición que será un viaje a la esencia de nuestra tierra a través de lo minúsculo. En estas piezas, el Románico y la Semana Santa de Zamora dejarán de ser monumentos distantes para volverse íntimos, capturando en cada maqueta la paciencia del artesano y el alma de nuestra historia. Esta exposición nace de una profunda raíz personal del autor, vinculado a Nuez por el legado de sus padres.

En el Sábado Santo, 4 de abril, de 10.30 a 13.30 horas cita con la excursión y tradición con una jornada de molienda en el molino "Fillival", donde será guía Abel Fernández Domínguez y molineros Julian Lorenzo, Pedro Martiáñez, Felipe Parra, José Manuel Méndez, Juan Antonio Borges y Antonio Pérez. Se saldrá de la Plaza la Moral (iglesia) para aquellos que quieran disfrutar de la bajada hasta el molino caminando.

Conferencias

El III Ciclo de Conferencias "Gabriel Guarido Casado" tendrá lugar en Sábado Santo de 17 a 20.30 horas. Abrirá el turno José Carlos de Lera Maiíllo (Instituto de Estudios Zamoranos Florián Docampo) archivero del Archivo Diocesano de Zamora, que disertará sobre los antiguos legajos y libros parroquiales, mucho más que registros administrativos: son el testimonio vivo de siglos de fe, tradiciones y vida cotidiana en nuestra tierra. .

David Álvarez Cárcamo disertará sobre el patrimonio invisible "La traición oral en Nuez de Aliste": más allá de los muros de piedra y los viejos legajos, existe una historia que no se escribe, sino que se hereda: la tradición oral. Una oportunidad única para sumergirnos en el fascinante mundo del patrimonio inmaterial, desde la riqueza de la música tradicional y los romances hasta los relatos y saberes que han pasado de boca en boca durante generaciones.

A Cristina Manías Fraile le tocará sanar el alma y el cuerpo con “Los antiguos hospitales de pobres y peregrinos en Aliste”. Descubriremos una de las facetas más humanas de nuestra historia: la red de antiguos hospitales que como los de Nuez, Sejas, Alcañices, Rabanales o Samir de los Caños, jalonaban el paisaje alistano. Lejos de ser los centros médicos que conocemos hoy, estos espacios fueron refugios de caridad que daban cobijo a los caminantes y consuelos a los desvalidos

Cristina nos desvelará los entresijos de su funcionamiento, desde la humilde economía que los sustentaba hasta las causas que marcaron su desaparición. A través de anécdotas rescatadas por otros investigadores viajaremos al pasado para comprender como Aliste se convirtió en tierra de acogida para los peregrinos y en hogar para el que no lo tenía. Una oportunidad única para asomarse a la intrahistoria de nuestros pueblos y honrar la memoria de quienes, siglos atrás, practicaron la hospitalidad en corazón de nuestra comarca.

Historia

Juan Pérez Isla recreará la sanidad militar en la Guerra Civil Española y su recreación histórica. Una época de luces y sombras donde la medicina tuvo que innovar a contrarreloj en condiciones extremas. Descubriremos los avances que salvaron miles de vidas como el revolucionario “Método Trueta” para el tratamiento de heridas, la organización de hospitales de sangre y la logística de las transfusiones en pleno frente de batalla. Con un enfoque educativo y sorprendente apoyado en la recreación histórica, el vecino de Nuez residente en Asturias, ayudará a comprender la dimensión humana y técnica de aquellos que sanaron en tiempos de conflicto. Una oportunidad de oro para apoyar el talento local y conocer de cerca un capítulo crucial de nuestra historia contemporánea.

La organización correrá a cargo de la Asociación Cultural “Fuente Grande” con la colaboración del Ayuntamiento de Trabazos, Raíces y Memorias de la Villa de Nuez, Diócesis de Zamora e Instituto de Estudios Zamoranos “Florián do Campo”.

Los niños también tendrán su espacio con los talleres infantiles “Juega Con Laura”, donde Laura Domínguez Aliste les enseñará a decorar panderetas con colores y materiales variados para que cada niño tenga la suya; o la búsqueda de huevos de chocolate por el pueblo.

La gastronomía popular tendrá su cita en Viernes Santo en el salón del ayuntamiento con la degustación de sopas de ajo con el precio de dos euros para los socios de “Fuente Grande” y 4 para los no socios: incluirá como regalo el cazuelo tradicional de la alfarería de Moveros. El Domingo de Pascua tras los actos religiosos se ofrecerá bollo maimón con chocolate. El programa incluye los diferentes actos religiosos propios de la Semana Santa.