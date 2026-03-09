Nuevas ayudas de la Junta para vallados ganaderos dañados por los incendios del verano en Zamora

La Junta ha aprobado la concesión directa de subvenciones, por un valor total de 186.906 euros, destinadas a vallados ganaderos y perimetrales para la protección de animales y refuerzo de manejos en extensivo, que el pasado verano resultaron dañados como consecuencias de los incendios forestales registrados en la comunidad.

La resolución aprobada este lunes contempla la concesión directa de ayudas a una treintena de propietarios o solicitantes de las ayudas PAC 2025 en Castilla y León, de los que un ganadero desarrolla su actividad en la provincia de Zamora. Del mismo modo, han resultado beneficiarias de las ayudas directas seis explotaciones abulenses y otras 23 asentadas en la provincia de Salamanca.

Cada cerramiento destruido por el fuego será compensado con una ayuda de 6.000 euros por metro lineal, mientras que los cerramientos con destrucción parcial recibirán 3.000 euros por metro lineal.

Además, cada pastor eléctrico arrasado será compensado con 750 euros, siempre que el recinto en el que se encuentre el vallado o el cerramiento ganadero esté incluido en la solicitud única de la PAC 2025 de Castilla y león en alguno de los usos relativos a aprovechamientos ganaderos extensivos y no estén declarados Montes de Utilidad Pública.