Una mujer de 85 años atropellada en Mombuey lleva 70 días con un cinturón pélvico: La cita quirúrgica no llega

Día por día, 68, 69, hoy lunes 70 días. Tránsito Peña Lobato lleva la cuenta de los días que permanece postrada en la cama esperando que le den cita para retirarle la fijación externa de pelvis. Tránsito de 85 años, 86 en abril, sufrió un atropello en Mombuey el 23 de diciembre. Tras el traslado urgente al hospital de Zamora no le pudieron hacer la intervención de urgencia que necesitaba y fue trasladada a Salamanca.

Después de la intervención, la enviaron de regreso otra vez al hospital de Zamora, donde "no la quisieron ingresar", denuncia su hijo Manuel Andrés. Un día estuvo en el centro hospitalario de Zamora pero su familia tuvo que buscar una residencia donde recibiera atención las 24 horas.

La familia denuncia que por ser un accidente de tráfico, aunque la aseguradora se hace cargo de todo el gasto sanitario, desde la Sanidad Pública la remiten a "su mutua". "Mi madre no tiene mutua, que es una mujer jubilada" ahonda su hijo Manuel, el más pequeño de sus cuatro hijos que reside en Francia.

Tránsito Peña postrada en una cama junto a su hijo / Araceli Saavedra

Tras salir del hospital de Salamanca de forma "verbal" le comunicaron que tendría que llevar el cinturón pélvico durante 40 o 45 días. Este lunes se cumplen 70 días y la intervención no será antes de junio, ya que la última citación de preoperatorio se les ha notificado para el 6 de junio. Se queja de que "no tiene ningún seguimiento" pese a que le remiten a la mutua, "no sabemos qué mutua" reitera Manuel. La compañía aseguradora, como consta en los correos, ha remitido toda la documentación en informes al centro sanitario público. Su intervención "no es urgente" les han contestado.

Traslado

Ha tenido que ser trasladada de urgencia por los dolores, hacia el 9 de febrero, "le hicieron una radiografía y una analítica" y con la misma contestación "ir a la mutua y a un hospital privado del seguro". "Es todo una película" dice Juan José, otro de sus hijos, desde Francia. Sus cuatro hijos, tres chicos y una chica, están pendientes de su madre, turnándose para desplazarse hasta Mombuey para estar y acompañar a su madre. De hecho, el día del atropello, estaba con su hija que se llevó el susto. Un paso más adelante y el vehículo no la hubiera atropellado, ha contado su hija a sus hermanos.

A la inmovilidad física se suma el desánimo de Tránsito, si sigue así "tenemos miedo de que le dé una depresión". Tránsito es de Peque y vive en Santa Eulalia desde 2004. Esta mujer muy activa, con su huerto, regresó de Francia cuando su marido se jubiló. Ella se pudo jubilar con 60 años, en el año 2000, con la ley francesa que le reconocía la reducción de años cotizados, 2 por cada hijo.

Emigrante

Tránsito se fue a trabajar a Francia cerca de la frontera Suiza, Oyonnax, el 12 de enero de 1969, tenía 24 años. En Oyonnax había una importante colonia de carballeses emigrados en los años 50 y 60. Se casó en 1971 y se trasladó a vivir cerca, al pueblo de Montreal –La- Cluse. Toda la vida trabajando y cuidando de la familia "esperé a 2004 a que se jubilara mi marido para volver a España" a su casa de Santa Eulalia del Río Negro.

Tiene 10 nietos y una biznieta, todos ellos, al igual que sus hijos, mantienen los estrechos lazos con la tierra paterna y materna, regresando cuando tienen vacaciones. Su marido es residente en el mismo centro de Mombuey desde hace dos años, donde ella está convaleciente. Tránsito acudía a diario para estar con su marido. Su esposo actualmente no la recuerda, pese a haber estado toda una vida juntos.

"Lo que estoy viviendo aquí no lo he vivido en Francia" y eso que ha tenido cuatro hijos y varias intervenciones, la más grave de estómago de la que se ha recuperado plenamente.