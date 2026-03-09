¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad que ha permitido a una ganadera de Zamora librarse de pagar 465.000 euros tras perder su explotación?

La Ley de Segunda Oportunidad es el mecanismo legal que permite a una persona física, ya sea particular o autónomo, cancelar o reestructurar parte de sus deudas cuando no puede hacer frente a los pagos. Se trata de una herramienta pensada para quienes atraviesan una situación de insolvencia, es decir, cuando no pueden pagar de forma regular préstamos, tarjetas, créditos o recibos pendientes.

Aunque popularmente se habla de “ley”, en realidad este sistema se integra en la Ley Concursal, que fue reformada en 2022, y permite solicitar la llamada Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), que es la fórmula jurídica para perdonar determinadas deudas.

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece una salida legal a personas que acumulan deudas y ya no pueden afrontarlas. Su objetivo es evitar que un deudor quede atrapado de por vida en una situación económica imposible de remontar. Este era el caso de la ganadera de Zamora que recientemente ha conseguido acogerse a este mecanismo porque, tras vender las vacas y cerrar su explotación, seguía debido más de 400.000 euros a distintas entidades.

A través de este procedimiento, puede lograrse la cancelación de parte de la deuda o un plan para pagarla en mejores condiciones. No obstante, no supone borrar automáticamente todo lo que se debe. Cada caso debe tramitarse por la vía judicial y depende del tipo de deuda y de las circunstancias del solicitante.

Quién puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

Este mecanismo está dirigido a personas físicas, tanto particulares como trabajadores autónomos. En general, pueden acogerse quienes se encuentren en una situación real de insolvencia o prevean que no podrán cumplir regularmente con sus obligaciones de pago.

Además, es necesario cumplir con una serie de condiciones legales, seguir el procedimiento previsto en la normativa concursal y requiere la aprobación de un juez.

La normativa contempla dos grandes vías. La primera pasa por la liquidación del patrimonio del deudor. Tras ese proceso, puede solicitarse la cancelación de las deudas que hayan quedado pendientes. La segunda permite acceder a un plan de pagos, lo que da margen para conservar determinados bienes y abonar parte de la deuda durante un plazo concreto. La elección de una vía u otra depende de la situación económica, patrimonial y personal de cada deudor.

Qué deudas se pueden cancelar

Una de las preguntas más frecuentes es qué deudas entran en la Ley de Segunda Oportunidad. En términos generales, suelen poder verse afectadas muchas deudas privadas, como las derivadas de:

tarjetas de crédito

préstamos personales

créditos al consumo

descubiertos bancarios

deudas con proveedores, en el caso de autónomos

Para muchas personas, este es el principal beneficio del procedimiento: la posibilidad de dejar atrás una acumulación de deudas financieras que se ha vuelto imposible de pagar.

Qué deudas no se cancelan igual

No todas las deudas reciben el mismo tratamiento. Las que más dudas generan son las deudas con Hacienda y la Seguridad Social, ya que cuentan con límites y un régimen específico. También existen otras obligaciones especialmente protegidas, como las pensiones de alimentos que progenitores deben pagar a su descendencia o al otro progenitor de sus hijos.

Por eso, los expertos recomiendan estudiar cada caso de forma individual. No es lo mismo acumular impagos de tarjetas y préstamos que tener la mayor parte de la deuda ligada a créditos públicos.

El caso de la ganadera zamorana

Esta profesional de un pueblo de Zamora que se ha podido acoger al mecanismo de Segunda Oportunidad era autónoma, y la mayor parte de su deuda estaba en manos de entidades financieras y empresas de recobro.

La aventura empresarial de la ganadera había comenzado en 2013, cuando abrió una explotaición de vacuno. Seis años más tarde, en 2019, la explotación comenzó a ir de mal en peor por "bajas repentinas" que redujeron su cabaña en una cuarta parte, unido a los incrementos del coste de la electricidad, el agua y los piensos, que provocaron una disminución importante en su margen de ganancias.

Su situación se volvió insostenible y, en noviembre de 2024 decidió cerrar la explotación y cesar la actividad ante la imposibilidad de alimentar a los animales. "Fueron muchos años de sufrimiento; siempre pensaba que la situación iría mejor, pero no lograba levantar cabeza", reconoce la ganadera, quien también sufrió el "acoso telefónico" por parte de las empresas de recobro de deudas y de las entidades bancarias, vulnerando el derecho de los consumidores a la protección de su privacidad y dignidad.

La sentencia de Zamora

Recientemente, la titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Zamora ha "perdonado" la deuda contraída, decisión que ha provocado una "alegría enorme" en la ganadera, ahora, afronta el futuro "con mucha más tranquilidad".

La abogada que ha defendido a la empresaria zamorana, Marta Bergadá, reconoce que cuando su clienta "llegó a nuestra boutique legal (Bergadá Abogados) estaba en una situación límite" y, aunque había decidido emprender en un sector complejo como el de la ganadería, "siempre intentó salir adelante pese a las adversidades y para hacer frente a sus obligaciones".

Para la letrada, "el caso de esta clienta es un ejemplo claro de cómo la Ley de la Segunda Oportunidad puede devolver la estabilidad a quienes han perdido su negocio y acumulan deudas imposibles de atender. Muchos ganaderos no se atreven a dar el paso por desconocimiento o porque creen que no tienen opciones, pero resoluciones como esta confirman que la justicia entiende la realidad del sector: unos costes operativos cada vez mayores y márgenes de ganancias cada vez más reducidos.

No es un borrón y cuenta nueva automático

Acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad no significa eliminar todas las deudas de un día para otro. El procedimiento exige documentación, revisión judicial y cumplimiento de los requisitos legales. Además, la cancelación depende de la naturaleza de la deuda y de la vía seguida dentro del proceso.

En resumen, la Ley de Segunda Oportunidad puede ser una solución real para particulares y autónomos sobreendeudados, pero no funciona igual en todos los casos.

La Ley de Segunda Oportunidad se ha consolidado como una vía legal para que personas insolventes puedan empezar de nuevo y aliviar su carga financiera. Eso sí, más que una cancelación total sin condiciones, se trata de un mecanismo jurídico con límites, requisitos y matices que conviene conocer antes de iniciar el proceso.