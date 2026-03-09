La Guardia Civil de Zamora y Galicia, coordinada frente a las bandas itinerantes: "Conocemos el modus operandi"

La Guardia Civil de Zamora participa en una investigación conjunta para tratar de esclarecer los robos cometidos en viviendas y establecimientos comerciales, obra de bandas itinerantes organizadas cuyo ámbito de actuación se extiende desde la provincia de Zamora hasta Galicia.

Así lo ha avanzado el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia, Héctor David Pulido, tras precisar que son varias las localidades afectadas por robos en los últimos días. Entre ellos se encuentran los asaltos practicados en viviendas durante el pasado fin de semana en urbanizaciones de Morales del Vino (donde se ha denunciado al menos un caso), Moraleja del Vino (con dos entradas denunciadas) y localidades aledañas o los recientes robos en estancos de Benavente y Granja de Moreruela.

El responsable de la Benemérita asegura conocer "a la perfección" el 'modus operandi' de los responsables de estos hechos delictivos que, según las pesquisas, actúan en grupos organizados y "de forma itinerante no solo en la provincia de Zamora, sino en toda la comunidad, incluso en Galicia".

Mientras avanza la investigación, la Guardia Civil ha aumentado su presencia uniformada en los pueblos para velar por la seguridad y tranquilidad de los vecinos y, en especial, de la población más longeva y vulnerable. Al tiempo, insisten en la importancia de la colaboración ciudadana trasladando a los agentes cualquier pista o sospecha bien personándose en cualquiera de los cuarteles de la Guardia Civil, llamando al 062 o a través de las redes sociales.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, reconocía el "desasosiego y preocupación" que generan en el medio rural este tipo de delitos, máxime cuando se trata de robos en viviendas "que son infracciones penales que conmocionan y preocupan al acceder a un entorno que consideramos seguro como es nuestra casa".

Se trata, avanza el subdelegado, de "profesionales de la delincuencia" que buscan "dinero y joyas" en espacios en los que procuran que no haya ningún morador y tratando de realizar varios asaltos en un corto espacio de tiempo.

Por su parte, el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia ha resaltado la coordinación de las diferentes Comandancias y se ha mostrado convencido de que "tarde o temprano seremos capaces de esclarecer" los diferentes robos cometidos en los últimos días.