El filandar de San Juan de la Cuesta: un homenaje a la mujer de apellido "sanabresa"

El filandar de San Juan de la Cuesta se convirtió en un homenaje a la mujer de apellido “sanabresa” por su abnegación en el trabajo del campo, la casa y la familia. Culminaban así, con lleno total, los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer que se han convocado en la comarca de Sanabria y Carballeda.

Las asociaciones Cryosanabria y La IAIA, los grupos de tejedoras de Santa Colomba de Sanabria y Puebla de Sanabria, además del grupo de Teatro Madarsu combinaron sus habilidades y experiencias para recrear una velada de las que se vivían en los pueblos de la comarca, al calor del cuento oral y las faenas del hilado de la lana. La música tradicional del músico “Chuchi” y “Xela Confer” cerró el acto de reconocimiento comarcal.

El periodista Francisco José Cortes presentó el filandar que abrieron los actores aficionados del grupo de teatro “Madarsu”. La formación teatral ofreció un recital de poesía y tradición oral, con leyendas y poesía de Ángel Figuera, Andrés Luis Calvo, y cuentos en sanabrés de María José Zurrón del Estal, cuentos populares y poesía de la tierra completaron el guion.

José Francisco Cortés interactuó con las hiladoras y tejedoras que explicaron el proceso de obtención del hilo de lana y la labor de tejeduría. Dentro del proyecto "Hilando Tradiciones" se han formado varios grupos en la comarca de Sanabria que recogen y trasmiten el legado de este oficio que prácticamente conocían todas las mujeres desde niñas cuando “mi madre me castiga a torcer”, reconocía una de las trasmisoras. Para Virginia Anta es importante “la trasmisión generacional”.

Con 88 años Manola Ramos Fernández, hija de tejedor, sacó de su bolsa dos paños de lino, uno de majas donde se colocaban las viandas y otro de ofrendas donde se colocaban “cuatro velas y una cesta en medio”.

El lino “lleva un proceso más largo que la lana. La lana, la lana. Esquila la lana e hílala pero el lino no era tan fácil”, recordaba esta mujer de San Juan de la Cuesta. Su padre “trabajó mucho en el telar, tejió mucho para todos los pueblos de Sanabria, mucho mandaba a Santa Cruz de Abranes”.

Las palabras de Cortés dedicadas a la “mujer luchadora” trazaron el papel silencioso pero determinante de la mujer en el noroeste de la provincia “presente en la siega, en la labranza, en el huerto y en la cuadra, siempre dispuesta donde haga falta”. “Mujer Sanabresa sales al tiempo y a la lluvia, al lino, al campo y al monte y a peso lento del ganado”.

La labor de la mujer fue el eje de la vida sanabresa ante las ausencias temporales de los hombres que emigraban por trabajo. “Cuando muchos se marcharon, tú te quedaste, sujetando la casa y el ganado, guardando los nombres y las costumbres y también la vida sencilla del pueblo”. “Mujer sanabresa, mujer rural, mujer de aquí, sin darte importancia sostienes la vida y Sanabria lo sabe”, recordó Cortés.

Otros actos

Las mujeres de la Carballeda también compartieron actos del 8 M, en este caso con una cena en El Pino de Asturianos, que reunió a mujeres de los pueblos de la zona como Codesal, Folgoso, Asturianos, etc.

La mujer recibió estos días el reconocimiento incluso en el ámbito deportivo. Así el pabellón deportivo de El Puente José Rollán reivindicó la igualdad de derechos con un partido de mujeres. Éxito de participación para este evento, con 20 jugadoras de todas las edades y dirimido en la tanda de penaltis a favor de las jóvenes.

Entre las jugadoras participaron varias niñas que defienden los colores del Atlético Sanabria en ligas provinciales federadas. En las gradas animaron familiares, amigos, vecinos y de la Fundación Personas. La jornada culminó con una cena de homenaje.

El campo deportivo del Sanabria C.F. también rindió un homenaje a las mujeres. Los niños formaron un pasillo con los jugadores de las categorías inferiores, reconocimiento encarnado en las madres y abuelas de los jugadores, animadoras incondicionales de los más pequeños. El saque de honor lo realizó María Rodríguez Rodríguez de Palacios de Sanabria, muy contenta de ser la representante de todas las mujeres.