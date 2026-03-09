El Festival “Sabores Mirandeses” congregó en tres días a más de 20.000 zamoranos y trasmontanos

El XXVIII Festival “Sabores Mirandeses” promovido por el concello de Miranda do Douro, cuya Cámara Municipal preside Helena Barril, se ha convertido por méritos propios en el primer gran éxito de intercambio social, cultural, folclórico y económico de la la Raya de España (provincia de Zamora) y Portugal (región de Tras os Montes) a nivel de organización y participación con la presencia más de 20 zamoranos y trasmontanos.

El evento celebrado el el Parque de los Frades Trinos registró solamente en la puerta principal es la entrada de más 20.000 personas de todas las edades, mirandeses y zamoranos, niños, jóvenes y mayores, de ellos 2.485 personas el primer día (viernes), 7.116 el segundo (sábado) y 5.329 el tercero (domingo). A ellos hay que sumar como poco alrededor de otros 6.000 que habrían accedido por la puerta secundaria donde no se contabilizaban.

Comerciantes y visitantes coincidían al señalar “una organización magnifica” lo cual permitió a los miles de vecinos y turistas disfrutar de un amplio y variado programa donde brillaron con luz propia los productos de la tierra y el folclore más ancestral con los diferentes grupos de Pauliteiros y Pauliteiras de Miranda, junto a la tradicional gastronomía mirandesa.

Uno de los grandes protagonistas fue el “Fumeiro” el exquisito embutido mirandés que se cura en agua y no en adobo de vino y ajos como ocurre en otros lugares del Nordeste Trasmontano, lo cual le confiere un sabor único y característico, que cautivo a los comensales.

Exitosa fue así mismo la muestra gastronómica con los afamados chefs portugueses Joao França que cocinó y ofreció su “Caldo con Cascas” y su aroma intenso de Miranda y Marco Gómes uno de los cocineros más prestigiosos de Portugal que deleitaba a todos con su “ A tabafeira” y su sabor tradicional mirandés, platos únicos sin perder el contacto con la tradición dejándose claro que cocinar es una manera de comunicar y compartir tradición y sentimientos utilizando como materias primas los productos locales y de cercanía.

Tras el éxito de la pasada vigésimo séptima edición la XXVIII Festival de Gastronomía y Artesanato “Sabores Mirandeses” ya tiene fechas: 12, 13 y 14 de febrero de 2027.

Helena Barril valora muy positivamente la celebración de los Sabores Mirandeses: “Hemos cumplido el objetivo de poner en valor nuestros productos demostrando que para nosotros la frontera no es una separación sino un punto de encuentro, en Miranda do Douro quienes bien siempre se sienten como en su propia casa, disfrutando de una calidad gastronómica inigualable y de una cultura tradicional que, aunque tiene su propia lengua y ritos, resulta profundamente familiar tanto a los portugueses como a los españoles”.

Feria de la Bolha Dulce los días 2, 3 y 4 de abril para animar la Semana Santa.

Cartel de la Feria de la Bolha Doce de Miranda do Douro / Ch. S.

La Cámara Municipal de Miranda do Douro ha abierto hasta el día 13 de marzo el plazo de inscripción para el segundo gran evento internacional de este año la Feria de la Bolha Dulce y de los Productos de la Tierra que tendrá lugar durante la próxima Semana Santa, mas concretamente los días 2, 3 y 4 de abril de 2006

Por otra parte el Mini Auditorio Municipal de Miranda do Douro acogerá el día 7 de marzo, sábado, a las 22 horas, hora española, la Plaberma Comedy Sessions con los humoristas Helder Machado, Pedro Correia, Miro Vemba y Rubén Marques, un espectáculo para mayores de 16 años de edad, con entrada libre. Una apuesta transfronteriza para pasar en familia o con los amigos una buena noche de “gargalhadas”.