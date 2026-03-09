Ahora Decide reclama servicios públicos para la comarca más alejada de la capital zamorana

El candidato de Ahora Decide-España Vaciada, Manuel Fuentes López, y la candidata de Sanabria, Maite Romero Mato, visitaron El Puente de Sanabria en lunes de mercado, dentro de los actos de campaña regional. De las 25 medidas de su programa “a Sanabria y Carballeda le afectan como mínimo 12” señaló Fuentes.

Desde Ahora Decide “pedimos servicios públicos universales para los pueblos para los pueblos porque es la mejor forma de luchar contra la despoblación. Si en un pueblo desaparecen los servicios médicos, desaparecen los bancos, desaparecen todas las posibilidades que normalmente tenemos en las ciudades, la gente lo que va a hacer es, lógicamente, abandonar los pueblos cuando puedan y se lo permita la economía e irse a vivir a otros sitios”.

Médicos, servicios públicos, residencias para mayores, transporte comarcal y con las capitales, carreteras, reapertura de cámpines, son las principales propuestas para el desarrollo de la comarca, la más alejada de la capital.

De esa docena de medidas indispensables reclamó “médicos indispensables en los consultorios como tenían antes, estamos hablando de hace 5 o 6 años, la gente necesitaba un médico e iba al médico”. Sanabria es una de las comarcas con mayor carencia de médicos “faltan en toda la comarca ahora un mínimo de 6 médicos”. Esas carencias “se sustituyen muchas veces en esta comunidad autónoma vienen médicos que no tienen el MIR y que no deben legalmente hacer recetas y no deben hacer diagnósticos, y, sin embargo, los están haciendo”.

Señaló la falta de servicios sociales y residencias públicas para los mayores “estamos en el entorno de Puebla de Sanabria y aquí se necesitan esos servicios porque la gente es muy mayor y eso cada vez va avanzando. Fuentes se preguntó “¿Cuántas residencias públicas se han hecho en esta zona cuántas plazas concretas tienen? La gente no puede pagar una residencia privada porque los salarios y las pensiones no dan para el tema.

Con la vivienda para Fuentes en la comarca “pasa lo mismo”. La gente joven que quiere vivir aquí necesita vivienda asequible y acceso a Internet “para poder trabajar desde casa”. El acceso a una vivienda “es muy cara porque normalmente lo que hacen es alquilarlas de temporada”.

Los candidatos de Ahora Decide, en El Puente de Sanabria. / Araceli Saavedra

El transporte público es otra carencia, Maite Romero, señaló el “aislamiento de las personas que viven en los pueblos para poder acceder a Puebla o el Puente” y respaldó “un plan piloto de rutas de trasporte eléctrico colectivo que conecte pueblos y cabeceras comarcales y de servicios”. La conexión de Alta Velocidad con Zamora y Madrid y la supresión de paradas “Sanabria no perdona”. Fuentes añadió que “lo que ha pasado con el AVE es un ejemplo claro de cómo trata a la comarca de Sanabria el partido que ahora está en el Gobierno de la nación”. Señaló “recortes permanentes sin contar absolutamente con nadie y promesas que se incumplen permanentemente”. Recuperar esas frecuencias es básico “para que la gente pueda desplazarse perfectamente a Zamora o a Madrid para hacer su trabajo”.

Para la comarca de Sanabria y bastante alejada de la capital es una necesidad “carreteras en buen estado”. Reclamó “carreteras en buen estado, es otro tema que afecta claramente a dos comarcas que están lejos de Zamora. Necesitamos carreteras en buen estado. Si una persona tiene un ictus o un problema determinado y lo tienen que llevar a Zamora, y no a Benavente que hay poquitos servicios, se puede quedar en el camino”. Señaló su propia experiencia en un traslado desde Sanabria a Zamora “tardé tres horas y media en llegar. Y lo mío no era nada”.

“Hay que suspender a la Junta de Castilla y León por la preocupación que demostrado por el entorno del Lago de Sanabria. Uno de los campin lleva cerrado 8 años “aunque es municipal, la Junta puede intervenir porque tiene competencias en promoción del turismo y del medio ambiente. La Junta no ha hecho nada”. El segundo campin lleva 3 años cerrado y la decisión “es un invento concreto de este campin de alta calidad solo para ricos”. Más de 25.000 personas visitaban los campin generando actividad en hostelería y comercio de la comarca.

El tramo de la carretera nacional N-631, desde el cruce hasta el puente Ciervas “sigue sin arreglar, hay una serie de kilómetros en una situación plenamente tercermundista”. Y el estado de la Autovía “parece que está hecha desde hace 35 años porque todo son parches”.

Los graves incendios “han afectado a Sanabria y Carballeda en el año 2022 y tres años más tarde, como no han cambiado absolutamente nada –denunció Fuentes- porque lo que quieren son negocios privados, hemos tenido en 2025 otra catástrofe total ¿Y qué han hecho? No han cambiado absolutamente nada”.