Rabanales, rica biodiversidad y municipio alistano puntero a nivel comercial y agroganadero

"La Raya" de España y Portugal tiene entre sus municipios más históricos y emblemáticos, por su pasado, presente y futuro, al de Rabanales de Aliste (Fradellos, Matellanes, Ufones, Mellanes y Grisuela), un paraíso natural que integra una superficie geográfica de 8.011,95 hectáreas rica en biodiversidad de fauna y flora, vertebrado a nivel de acuíferos y cauces fluviales por los ríos Cebal y Mena que, procedentes de Villarino y de Tola, son tributarios del gran Aliste.

La composición actual del municipio data del día 19 de mayo de 1973 fecha en que el entonces Jefe del Estado Francisco Franco Bahamonde decretaba la disolución del Ayuntamiento de Ceadea, pasando Mellanes a pertenecer a Rabanales, tras haber estado compuesto durante alrededor de 128 años, desde sus inicios en el año 1845, por sus otros cinco pueblos. Ceadea, Arcillera, Fornillos y Moveros pasaron al municipio Fonfría y Vivinera lo hizo con anterioridad al de Alcañices.

Rabanales vivió su época de mayor esplendor poblacional a principios del pasado siglo XX cuando, durante el reinado de Alfonso XIII, allá por el año 1910, allí vivían permanentemente 1.563 vecinos. Fue uno de los municipios pioneros en la emigración a ultramar, Cuba, Argentina y Brasil, perdiendo en diez años 112 residentes, muy en particular por el éxodo migratorio, pero también por los fallecidos durante la Gripe Española de 1918 y 1919.

«La Puente» antigua de Fradellos. | CH. S.

Actualmente el Padrón Municipal ha logrado revertir la situación y de los 488 vecinos de 2025 se ha pasado a 535 en 2026 de los cuales 292 (54,58%) son varones y 243 ( 45,42%) son mujeres. Población por pueblos: Fradellos 42, Grisuela 103, Matellanes 92, Mellanes 41, Rabanales 227 y Ufones 30. Residentes en el extranjero: 211 mayores de 18 años. Inmigrantes: 16 llegados desde Venezuela, Portugal, Cuba, Francia y Alemania.

Longevos y jóvenes

Las personas más longevas del municipio son Margarita Calvo Ballesteros nacida en Ufones el 23 de febrero de 1924, Agustín Martín Ríos nacido en Campogrande el 7 de septiembre de 1924 (101) y Agustín Santiago Ballestero nacido en Grisuela el 7 de octubre de 1925 (100 años). El más joven es Luca Sutil Moral nacido el 25 de febrero de 2026.

Fue Rabanales y es Rabanales cruce de caminos y justo a mediados de cada mes allí se celebró durante siglos el "Quince" una de las ferias y mercados ganaderos más importantes y concurridos de la comarca alistana junto al "Tres" de Riofrío o el "Veintiocho" de Gallegos del Río.

El momento álgido de sus pueblos coincide cada año con la celebración de las fiestas patronales: Matellanes (San Pedro Apóstol), en junio; Grisuela (Santa María Magdalena) y Mellanes (Santiago Apóstol), en julio; Rabanales (San Salvador) en agosto, Fradellos (San Miguel Arcángel) en septiembre y Ufones (Santa Eulalia de Mérida) en diciembre. A nivel mariano destaca cada domingo anterior al 13 de mayo la romería popular en honor a la Virgen de Fátima en Fradellos y dentro de los Santos Coloraos la festividad de San Blas en Rabanales a principios de febrero. La Marcha BTT Los Castros de Aliste brilla cada otoño con luz propia en Ufones.

Un vecino muestrea el Ramo de San Blas, una de las fiestas de Rabanales. | CH. S.

A nivel de patrimonio civil sobresale La Puente de Fradellos sobre el río Cebal, la Fuente Fidionda en Grisuela y el Centro de Interpetración de las Especies Micológicas, el Museo Etnográfico y el Museo de los Castros de Aliste en Rabanales.

La Corporación Municipal de Rabanales contaba con nueve ediles, bajando a sólo siete al situarse su población por debajo de los 1.001 habitantes (982 en 1991. Tras las elecciones del 28 de mayo de 2023 la componen Santiago Moral Matellán (alcalde), Antonio Jesús Blanco Martín, Jesús Cerezal Gago y María Margarita López Calvo que forman el Equipo de Gobierno del PP; y Domingo Ferrero Cruz, Juan José Caballero Matellán y Pablo Fernández Gago de Zamora Sí.

Alcaldes

Durante la era democrática ha contado ya con cinco alcaldes diferentes: Agustín Cruz Lorenzo (1979 a 1987), José Martín Martín (1987 a 1991), Jesús Prieto Moral (1991-2007), Domingo Ferrero Cruz (2007 a 2019) y Santiago Moral Matellán (2019 a 2026).

A nivel de infraestructuras públicas y turísticas están las piscinas municipales y pista de pádel en la cabecera, a lo que hay que sumar tres restaurantes dos de ellos en Grisuela (Catalina y Grisuela) y uno en Rabanales (Matellán) y dos casas de turismo rural: "La Casa de mis padres" en Rabanales y "Casa Abuela" en Grisuela. En frutos del bosque tenemos en el municipio hasta tres plantas micológicas: "Faúndez Gourmet" y "Mico Zamora" en Rabanales y "Gabemar" en Fradellos.

A nivel de servicios públicos hay que destacar la Residencia de la Tercera Edad San Salvador, la Farmacia Manuel Laso y el Comedor Social.

Luca Sutil Moral, el vecino más joven. / Ch. S.

Ha sido el municipio cuna de hijos ilustres como Victoriano Matellán Tola nacido en Grisuela el 23 de diciembre de 1932 y fallecido el 28 de mayo de 2020 fundador junto a su hija María del Prado Moral del la carnicería y restaurante Matellán. Ilustre fue también Felipe Rivas Blanco, nacido el 2 de junio de 1916 y fallecido el 13 de marzo de 2011. Históricos fueron también la señora Catalina Martín Fernández (restaurante) y su esposo Alfonso Martín Cisneros de Grisuela y los hermanos Aurelio y Emiliano Gabella de Fradellos.

Manolo Lama Berrocal es uno de los personajes mas históricos: nacido en Rabanales el 13 de marzo de 1938, fue uno de los primeros médicos alistanos tras pasar por la Universidad de Salamanca, desarrollando su labor en el Hospital General de Ciudad de México hasta que regresó en 1974 para ejercer en Mahide. Ya jubilado es un prestigiosos luthier y gaitero.

Margarita Calvo Ballesteros, la persona más mayor. / Ch. S.

Desde 2018 se desarrolla en el municipio de proyecto "Castrum Zoelarum" de la mano de la Asociación Científico Cultural Zamora Protohistórica que preside Oscar Rodríguez con el apoyo del Ayuntamiento de Rabanales y Fundación Fomento Hispania. Primero se actuó en el Castro de la Encarnación de Mellanaes y desde 2021 en El Castrico de Rabanales.

Gracias a las excavaciones arqueológicas y a los arqueólogos se está descubriendo y dando a conocer cada verano los aconteceres de los pobladores alistanos que compartieron vivencias hace ya 2.000 años con el Imperio Romano de Cesar Augusto muy en particular en el municipio con más castros de la zona (Rabanales de Aliste).

Uno de los yacimientos castrenses más antiguos de Aliste se encuentra en el "Prado los Follos" cerca de Fradellos, con una cronología, no siendo segura, pero que parece apunta al calcolítico: del 3.000 al 2.000 antes de Cristo. Punto este pues el más antiguo del municipio de Rabanales, en cuya cabecera pudiera haberse situado también la romana Curunda Caesarea.