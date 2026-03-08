El pueblo zamorano convertido en mecenas de la música

Con poco más de 400 habitantes, el municipio de Cañizal se ha convertido en un referente en la provincia por su apoyo decidido a la cultura, al ser consciente de que es un motor de desarrollo del medio rural y que favorece la cohesión social. El último "gesto" del Ayuntamiento de Cañizal con el que ha reafirmado su apoyo a la cultura, en este caso a la música, es la adecuación de un local municipal que, por un precio simbólico, ha puesto a disposición de dos bandas para que puedan ensayar sin tener que alejarse del pueblo y buscar alternativas en núcleos urbanos.

La colaboración surgió a raíz de la disolución de un grupo de música y parte de sus integrantes decidieron fundar "Clivaje", una nueva banda que en sus inicios y después de una búsqueda infructuosa de locales de ensayo en el pueblo, decidió recurrir al Ayuntamiento para solicitar su apoyo. Desde el primer momento, el alcalde de Cañizal, Rubén Sierra Herrero, tendió una mano a la nueva banda, integrada por músicos de Cañizal, Fuentesaúco y La Bóveda de Toro, y decidió elevar al pleno la proposición de ceder, por una módica cuota anual, un local municipal para ensayos, propuesta que fue aprobada por el Ayuntamiento. El acuerdo adoptado en pleno también incluía la adecuación del local de ensayo, al que ha dotado con electricidad y que ha insonorizado para evitar molestias a los pocos vecinos que residen en el entorno.

Generosidad

La única condición impuesta por el Ayuntamiento es que el local sea utilizado de forma exclusiva para ensayos de bandas de música. Tras la adecuación del local para la finalidad prevista, dos bandas que comparten algunos de sus integrantes, "Clivaje" y "Esparcesputo", grupo salmantino que tampoco disponía de un espacio adecuado para los ensayos, comparten el que el Ayuntamiento ha puesto a su disposición en Cañizal para que interpreten sus canciones y preparen sus conciertos.

Los miembros de ambas bandas han aplaudido la generosidad del Ayuntamiento porque sin su colaboración tendrían que haber buscado un local de ensayo, con toda probabilidad en Salamanca, con los consiguientes inconvenientes de tener que desplazarse y de tener que afrontar un mayor gasto en concepto de alquiler de un espacio que, además, tendrían que compartir con otras formaciones musicales.

Miembros de las dos bandas con Rubén Sierra (de pie y segundo por la derecha), alcalde de Cañizal / Cedida

Manuel Benito, guitarrista de ambos grupos musicales, ensalzó el "apoyo" del Ayuntamiento y calificó de "gran noticia" que un pueblo pequeño como Cañizal "tenga este detalle" y apoye sin ambages la cultura. Agradecimiento que también hizo extensivo a su alcalde porque, desde el primer momento, escuchó la petición de colaboración y se encargó de elevar la propuesta de adecuación de un local municipal al pleno. Además, remarcó que la colaboración del Ayuntamiento evidencia su apuesta por apoyar la cultura y, en este caso, la música, en unos tiempos en los que cada vez más personas emplean la Inteligencia Artificial para componer y divulgarla en las redes sociales lo que supone una amenaza real para aquellas bandas que intentan hacerse un hueco en el sector con melodías propias que, como subrayó Benito, en el caso de grupos como "Clivaje" crean al estilo de la "vieja escuela", es decir, "con papel y bolígrafo", sin recurrir a herramientas digitales.

Local

En el nuevo local, "Clivaje" y "Esparcesputo" han establecido unos horarios para los ensayos , espacio en el que comparten también su pasión por la música, aunque sus estilos sean diferentes. Por un lado, la nueva banda "Clivaje", nombre que, entre otros significados, alude a "división" o "grieta", compone e interpreta temas propios de rock en español. Disponer de un local de ensayo supone un gran paso para el grupo, que ya ha iniciado la grabación de su primer EP con ocho canciones. Otro de sus proyectos es la grabación de un videoclip en un club motero de Castellanos de Moriscos para dar una mayor visibilidad a sus canciones. En ambos casos, la producción será "propia" y su intención es la de compartir con los aficionados al rock español sus nuevas canciones.

Por su parte, "Esparcesputo" interpreta versiones de canciones de rock y sus conciertos están enfocados a fiestas privadas, bares o festivales. Ambos grupos han encontrado en el Ayuntamiento de Cañizal un apoyo fundamental para desarrollar sus proyectos y, para agradecer su "detalle", la banda "Clivaje" tiene previsto "regalar" un concierto para el pueblo que se celebrará en el recinto de las piscinas durante el verano, en el que compartirá con los asistentes su pasión por el rock y por la música.