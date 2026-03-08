El grito del Día de la Mujer en Sanabria: "Con vosotras"
La comarca conmemoró la jornada con diversidad de actividades, como el reconocimiento a figuras pioneras por la igualdad
Con un mural repasando las figuras femeninas más importantes del siglo XIX Y XX, la asociación San Pedro de Valdespino rindió homenaje a esas figuras pioneras en la consecución de la igualdad de derechos y libertades, conmemorando así el Día Internacional de la Mujer.
Bajo el lema “No sin vosotros” para ellas y “Y con vosotras” para ellos, impreso en las camisetas moradas, vecinos y vecinas de distintos pueblos compartieron una cena de igualdad en El Puente de Sanabria. Este acto estuvo abierto a hombres y mujeres para reconocer el papel del hombre en pro de la igualdad, en este camino hay “hombres que también luchan por la igualdad”, señalan desde la asociación.
Galende reunió a las mujeres de la comarca para compartir su cena tradicional para conmemorar el 8M. Las mujeres disfrutaron además del concierto del músico y guitarrista “Chuchi” y de la panderetera profesional y profesora de canto tradicional y técnica vocal “Xela Confer” que repasaron el repertorio musical más tradicional. Los actos conmemorativos han sido diversos y para toda la comarca, entre ellos el partido de fútbol celebrado en el pabellón José Varela de Puebla, con niños, niñas y adultos de todas las edades procedentes de diferentes municipios. En El Puente de Sanabria el público disfrutó de otro encuentro de fútbol conmemorativo del 8 M.
