Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EDITORIAL ZAMORA: el legado feministaEncuesta Gesop para LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORAEl calvario de Andrea, víctima zamorana de un homicidioReal Avilés-Zamora CF
instagramlinkedin

El grito del Día de la Mujer en Sanabria: "Con vosotras"

La comarca conmemoró la jornada con diversidad de actividades, como el reconocimiento a figuras pioneras por la igualdad

GALERÍA | Día de la Mujer en Sanabria

GALERÍA | Día de la Mujer en Sanabria

Ver galería

GALERÍA | Día de la Mujer en Sanabria / Araceli Saavedra

Araceli Saavedra

Con un mural repasando las figuras femeninas más importantes del siglo XIX Y XX, la asociación San Pedro de Valdespino rindió homenaje a esas figuras pioneras en la consecución de la igualdad de derechos y libertades, conmemorando así el Día Internacional de la Mujer.

Bajo el lema “No sin vosotros” para ellas y “Y con vosotras” para ellos, impreso en las camisetas moradas, vecinos y vecinas de distintos pueblos compartieron una cena de igualdad en El Puente de Sanabria. Este acto estuvo abierto a hombres y mujeres para reconocer el papel del hombre en pro de la igualdad, en este camino hay “hombres que también luchan por la igualdad”, señalan desde la asociación.

Noticias relacionadas y más

Galende reunió a las mujeres de la comarca para compartir su cena tradicional para conmemorar el 8M. Las mujeres disfrutaron además del concierto del músico y guitarrista “Chuchi” y de la panderetera profesional y profesora de canto tradicional y técnica vocal “Xela Confer” que repasaron el repertorio musical más tradicional. Los actos conmemorativos han sido diversos y para toda la comarca, entre ellos el partido de fútbol celebrado en el pabellón José Varela de Puebla, con niños, niñas y adultos de todas las edades procedentes de diferentes municipios. En El Puente de Sanabria el público disfrutó de otro encuentro de fútbol conmemorativo del 8 M.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pueblo del oeste zamorano planta cara a la despoblación y sube en un año casi medio centenar de vecinos
  2. La Junta frena la residencia de mayores de Muelas del Pan: el Ayuntamiento renuncia a su construcción y lamenta la pérdida de una oportunidad
  3. Rescatan a una mujer secuestrada en su propia casa en La Guareña: su marido, detenido
  4. La subasta de caza de la Sierra de la Culebra se cierra en 130.000 euros
  5. Esta carretera que une tres comarcas de Zamora espera desde hace 40 años su renovación integral
  6. Robos y entradas en casas desatan la alarma entre los vecinos de Almeida de Sayago
  7. Xiomara, la niña más esperada de Sanabria: primer bautizo en su pueblo desde hace 14 años
  8. El Santuario de la patrona de Sanabria, 'agraciado' con un décimo de Navidad depositado en el limosnero

El granito de arena de la Asociación Etnográfica Bajo Duero tras el gran incendio de Porto de Sanabria

El granito de arena de la Asociación Etnográfica Bajo Duero tras el gran incendio de Porto de Sanabria

El grito del Día de la Mujer en Sanabria: "Con vosotras"

El grito del Día de la Mujer en Sanabria: "Con vosotras"

Escucha la homilía del sacerdote de Aliste, Teo Nieto, del Tercer Domingo de Cuaresma, 8 de marzo de 2026

Escucha la homilía del sacerdote de Aliste, Teo Nieto, del Tercer Domingo de Cuaresma, 8 de marzo de 2026

El pueblo zamorano convertido en mecenas de la música

El pueblo zamorano convertido en mecenas de la música

Rabanales, rica biodiversidad y municipio alistano puntero a nivel comercial y agroganadero

El barrio de Sanabria que pide soluciones tras un mes sin agua potable por turbidez

Los ganaderos sanabreses reclaman cubrir la plaza de tercer veterinario de Puebla

Los pueblos del Lago de Sanabria también sin teléfono: "Tenemos unos servicios lamentables"

Los pueblos del Lago de Sanabria también sin teléfono: "Tenemos unos servicios lamentables"
Tracking Pixel Contents